Video | Accountancykantoor HLB den Hartog over de stap naar digitaal

HLB den Hartog is een full service accountantskantoor dat het midden- en kleinbedrijf bedient. Het bedrijf biedt alle financiële dienstverlening en geeft financieel advies.

Rob Meijer, partner en vennoot, en accountant Marinus Hartog vertellen in deze video over de stap naar een meer digitale dienstverlening en online samenwerken met cliënten. Wat zijn de voordelen van een digitaal dossier en in de cloud werken? Wat is er veranderd in de werkwijze en hoe bevalt dit? En wat vond HLB den Hartog belangrijk in de keuze voor een softwarepartner?

Bron: https://www.pinkweb.nl/blog/2019/11/11/klantvideo-hlb-den-hartog/