Boete mogelijk voor IBAN-discriminatie

Vanaf 20 januari geldt in Nederland een wettelijk sanctieregime bij overtredingen van het verbod op IBAN-discriminatie, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Van IBAN-discriminatie is sprake wanneer Europese betalingen geweigerd worden vanwege de herkomst van de bankrekening.

Sinds de overgang naar de Single European Payments Area (SEPA) in 2014 is IBAN-discriminatie verboden en pakt DNB overtredingen aan. Nieuw is dat de centrale bank vanaf 20 januari bevoegd is om een last onder dwangsom of een boete op te leggen als een betaler of ontvanger weigert een betaling naar of van een bankrekeningnummer uit een ander Europees buitenland te accepteren. Voor hiertoe over te gaan zal DNB de instelling eerst waarschuwen om de overtreding te beëindigen.

IBAN-discriminatie komt volgens DNB het meest voor bij Europese incassobetalingen en Europese overschrijvingen, zoals salarisbetalingen of geldterugacties. Het verschijnsel wordt veelal veroorzaakt doordat administraties en systemen van bedrijven tekortschieten om buitenlandse IBANs te kunnen verwerken. Ook zijn webformulieren vaak nog niet geschikt gemaakt voor IBANs uit andere landen. IBAN-discriminatie komt in vrijwel alle SEPA-landen voor.

Bron: DNB