‘Schikking ophanden in zaak-Vestia’

Deloitte en KPMG staan volgens ingewijden op het punt voor € 84 miljoen te schikken met Vestia, meldt De Telegraaf. De woningcorporatie houdt beide bedrijven aansprakelijk voor hun rol in het derivatenschandaal, dat Vestia in 2012 bijna de das omdeed.

KPMG zou het grootste bedrag betalen: € 65 miljoen. Met Deloitte zou voor € 19 miljoen geschikt worden, waarmee verdere gerechtelijke stappen van de baan zijn. In totaal verloor Vestia door het derivatendrama zo’n € 2,7 miljard. De schikking zou op zeer korte termijn afgerond worden. Voor volgende week staat nog een zitting bij de rechtbank op het programma voor Deloitte. Vestia heeft al geschikt met Deutsche Bank (voor € 175 miljoen), topman Erik Staal en zes commissarissen (€ 4,8 miljoen) en ABN Amro (€ 55 miljoen). Voormalig Deloitte-accountant Piet Klop, van 2000 tot en met 2009 verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekeningen van Vestia, is verheugd. ‘Ik zal blij zijn als dit achter de rug is.’ Hij kreeg in 2016 een waarschuwing van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Zijn opvolger Marco Noorlander van KPMG werd berispt.

Schikking al eerder aan de orde

Twee jaar terug was Vestia al uit op een schikking met Deloitte. Maar volgens de advocaten van de accountantsorganisatie was er toen helemaal geen juridische basis voor een schadeclaim. Deloitte zou de manier waarop Vestia de derivatenportefeuille in de jaarrekeningen verwerkte, jarenlang niet goed hebben getoetst.