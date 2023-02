KPMG schikt in zaak rond failliete Britse bouwgigant

KPMG heeft in het Verenigd Koninkrijk een schikking getroffen met de curatoren van het in 2018 omgevallen bouwbedrijf Carillion. Die hadden een claim van 1,3 miljard pond ingediend wegens fouten bij de cijfercontroles.

De curatoren hadden KPMG voor de rechter gedaagd omdat Carillion al twee jaar insolvabel was voordat het doek definitief viel. KPMG had belangrijke signalen genegeerd en in feite niet-kloppende cijfers goedgekeurd, was de claim. Volgens de Financial Times heeft KPMG vorig jaar 179 miljoen pond opzijgezet om de kosten van eventuele boetes en juridische claims te dekken; details over de schikking zijn verder niet naar buiten gebracht.

‘Nog niet de koelkast laten controleren’

De claim was ingediend door The Insolvency Service, een overheidsdienst die PwC heeft ingehuurd om de afhandeling van het Carillion-faillissement te leiden. Carillion had voorafgaand aan het faillissement 29 miljoen pond in kas en daartegenover stond 7 miljard pond aan schulden. In de nasleep van het faillissement sprak een Brits parlementslid ‘dat hij KPMG nog niet zou inhuren om de inhoud van mijn koelkast te controleren’. In 2017 schreef het bouwbedrijf voor ruim een miljard pond af, niet lang nadat KPMG een goedkeurende controleverklaring had afgegeven.

Volgens de Financial Times zou KPMG met de schikking ook een akkoord met de Financial Reporting Council, de toezichthouder op het accountancywezen, dichterbij hebben gebracht. Die onderzoekt nog of en in hoeverre KPMG steken heeft laten vallen. Het moest vorig jaar al een boete van ruim 14 miljoen pond ophoesten omdat diverse controleren accountants de toezichthouder opzettelijk hebben misleid.