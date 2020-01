De start van een nieuw kalenderjaar is voor velen het beste moment om ergens mee te beginnen of iets helemaal anders te doen. Zo kan dit ook een goed moment zijn om over te stappen op een nieuw boekhoudpakket!Wat is immers een mooier moment dan een nieuw en fris boekjaar? Doe jij het het in januari ook helemaal anders? Overweeg dan eens om over te stappen op een andere (online) boekhoudpakket.

Iets helemaal anders doen! Veel mensen kiezen de eerste dag van het nieuwe jaar om daarmee te beginnen. Stoppen met roken, starten met sporten of overstappen op een ander boekhoudpakket. Bij dat laatste doe je er goed aan om goed na te denken over wat je van een ander boekhoudpakket verwacht.

Waarom overstappen op een ander boekhoudpakket?

Er zijn verschillende redenen om te willen overstappen op een ander boekhoudpakket.

Je wilt van een traditioneel naar een online boekhoudpakket.

Je wilt makkelijker realtime met je klant in de boekhouding werken.

Je bent ontevreden over de service van je huidige leverancier.

Je vindt het huidige pakket te duur.

Je krijgt een (grote) nieuwe klant en die wil een ander boekhoudpakket dan hetgeen jij mee werkt.

Veilig boekhoudpakket

Wat jouw reden ook is, neem de tijd om verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Let daarbij vooral op gebruiksvriendelijkheid en veiligheid. Je wilt immers wel dat de gegevens makkelijk te verwerken én goed beveiligd zijn.

Ook het krijgen van ‘real-time’ inzicht in de administratie van de klant en koppelingen met andere software, zijn van belang. Bijvoorbeeld met je bestaande bedrijfsapplicaties en eventueel ook internetbankieren.

Vergelijken kan heel makkelijk met een proefabonnement. Veel leveranciers van boekhoudsoftware bieden dit aan. Zo kun je zelf makkelijk testen wat voor jou prettig werkt en wat niet.

Overstappen is geen gedoe!

Misschien denk je: ‘zo’n gedoe om de boekhouding over te zetten naar een ander systeem. Geen zin in, laat maar zitten’. Zet je over die gedachte heen, want het is zeker geen gedoe. Het overzetten van de administratie (conversie genaamd) wordt grotendeels door de nieuwe leverancier gedaan. Deze leverancier heeft een aantal auditgegevens van je huidige leverancier nodig en richt daarmee jouw nieuwe omgeving voor je in. Je hebt vervolgens netjes toegang tot al je bekende crediteuren en debiteuren. Ook je financiële transacties worden overgezet en zijn dus beschikbaar in je nieuwe boekhoudoplossing.

De gegevens die nodig zijn voor een succesvolle conversie, kun je zonder moeite opvragen bij het overgrote deel van de boekhoudleveranciers in Nederland. Je kunt ook een afspraak maken met een consultant die bij je langskomt om het conversieproces met je te bespreken. De consultant vertelt je ook welke data nodig is om de conversie uit te voeren.

Nieuw boekhoudpakket optimaal benutten

Start nu met inventariseren en uitproberen als je nieuwe boekhoudpakket optimaal wilt benutten. Eenmaal een keus gemaakt, regel je overstap dan snel zodat je de laatste maanden van het jaar kunt gebruiken om je de boekhoudsoftware eigen te maken en eventueel een training te volgen.

Vergeet natuurlijk niet je klanten te informeren dat je gebruik gaat maken van een nieuwe boekhoudprogramma en geef ze de nodige uitleg.

