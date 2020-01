CTA-voorstel verplichting RvC in auditpraktijk raakt vooral kleinere kantoren met auditportefeuille

Een van de meer ingrijpende veranderingen die de CTA gisteren voorstelde was het verplicht instellen van een raad van commissarissen voor kantoren die controle-opdrachten uitvoeren. Deze maatregel heeft weinig effect op de grote kantoren, des te meer op de kleinere kantoren met een auditportefeuille.

Inmiddels hebben van de 11 accountantskantoren uit de audit top 30 al een RvC ingesteld. Gezamenlijk behalen deze kantoren een auditomzet van € 1379 miljoen. Meer dan 80% van de auditomzet van de top 30 auditkantoren. In het auditsegment zijn de grootste 5 kantoren – met allemaal een Raad van Commissarissen – dominant. Deze 5 kantoren behaalden over 2018 gezamenlijk een auditomzet van meer dan € 1,2 miljard. De audit top 30 haalt in het geheel een (audit)omzet van ruim € 1,5 miljard.

Maatregel raakt kleinere kantoren

Een verplichte instelling van een RvC gaat dus vooral de kleinere kantoren raken. Voor de audit top 30 – kantoren met in Nederland de hoogste omzetten in het audit segment – betekent dit er flink wat kleinere kantoren zijn die hun governancemodel moeten aanpassen. Voor de grote kantoren heeft zo’n verplichte maatregel geen effect. Het effect van een dergelijke maatregel zou kunnen zijn dat meer kantoren hun WTA-vergunning zullen inleveren vanwege de dan noodzakelijke organisatie-aanpassingen.

Audit top 30 en RvC