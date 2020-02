De overheid schiet tekort in de aanpak van witwassen, vinden de organisaties van belastingadviseurs NOB en RB. Terwijl zij verplicht melding moeten doen van verdachte transacties, ontbreekt het bij de opsporingsdiensten aan capaciteit om er vervolg aan te geven, meldt Trouw.

Jaarlijks wordt voor ongeveer € 16 miljard witgewassen in Nederland. In 2018 kreeg de Financial Intelligence Unit (FIU) van banken, accountants en belastingadviseurs zo’n 60.000 meldingen binnen van mogelijk verdachte transacties. Daarvan werden er ruim 15.000 als echt verdacht aangemerkt. Maar volgens Wim Gohres, die spreekt namens NOB en RB, komen het OM en de FIOD maar zelden in actie vanwege onderbezetting. ‘Dat is frustrerend om te zien. Het komt nu te veel van één kant.’ Dat het kabinet jaarlijks € 10 miljoen extra uittrekt voor de aanpak van witwassen noemt Gohres een schijntje in vergelijking met de kosten die bedrijven maken.

Alle meldingen nuttig

Eerder had Rabobank-topman Wiebe Draijer al laten weten dat hij de inspanningen bij de overheid niet in verhouding vindt staan tot de inzet van bedrijven bij het opsporen van financiële criminaliteit. Het OM kan niet zeggen hoe vaak daadwerkelijk tot opsporing wordt overgegaan, maar laat weten dat alle meldingen nuttig zijn. ‘Die komen in een database, waardoor wij steeds beter kunnen inschatten welke geldstromen écht nader onderzoek verdienen.’

Schaamteloos

Lobbyorganisatie Transparency International Nederland vindt ook dat publieke instanties weinig met meldingen doen, maar voorzitter Paul Vlaanderen vindt de klacht van de belastingadviseurs ‘schaamteloos’. ‘Zij hebben zelf jarenlang niet goed op hun eigen klanten gelet. Dus deden ze tot voor kort ook weinig meldingen van mogelijk verdachte transacties. Logisch dat de FIU en FIOD dan weinig mensen aanstellen om die meldingen te verwerken of te onderzoeken.’ Financiële instellingen zijn pas in actie gekomen nadat ING een megaboete kreeg voor het te laks omgaan met witwasrisico’s, stelt hij.

Bron: Trouw

______________________________________________________________________

Interessant voor u! E-learning WWFT voor accountants