Rabobank ziet geen heil in het opnieuw doorlichten van tienduizenden klanten om mogelijke witwasrisico’s op te sporen. Dat zegt topman Wiebe Draijer in het FD. Volgens hem blijven ‘de echte boeven buiten het blikveld’. Permanente screening van alle klanten op basis van openbare gegevens is veel effectiever, aldus Draijer.

De bank wil daar volgend jaar mee beginnen.

Toezichthouder DNB eiste eerder al van ING en ABN Amro dat zij hun klantenbestand gingen doorspitten omdat de Wwft niet goed werd nageleefd. ING liep vorig jaar tegen een boete van driekwart miljard aan en tegen ABN Amro loopt nog een onderzoek naar drie gevallen van witwassen. Ook Rabobank heeft al een (bescheiden) boete moeten betalen. Vorige week kreeg Rabobank een tik op de vingers van DNB: de onderbouwing van 40.000 klantdossiers in de laagste risicoklasse zou onvoldoende zijn. Voor april moeten de dossiers opnieuw gecontroleerd zijn. Maar die aanpak is niet genoeg, aldus Draijer. ‘Daarmee sporen we nu geen grote zwartgeldstromen op. De echte boeven blijven buiten het blikveld.’ Hij vindt dat banken – met zo’n 8.000 mensen die gericht aan de slag zijn – veel meer doen om financiële criminaliteit op te sporen dan de overheid. ‘Aan de publieke kant [is] maar een fractie van dat aantal hiermee bezig. Dan klopt iets niet aan het systeem.’

Ten onrechte in laagste klasse

Banken hebben hun poortwachtersfunctie op het gebied van witwasrisico’s echter veronachtzaamd, vindt DNB. Rabobank heeft tienduizenden particuliere klanten mogelijk ten onrechte in de laagste risicoklasse ingedeeld. Of de bank net als ING en ABN Amro met een onderzoek door het OM te maken krijgt, weet Draijer niet. Volgens hem is er in de bewuste dossiers geen enkele klant aangetroffen ‘waarbij iets aan de hand is’. ‘We moeten bij deze klantdossiers beter onderbouwen waarom we ze als laag risico zien, en ze zo nodig in een andere categorie indelen, en dat gaan we doen.’

Iedereen doorlopend screenen

Dat klanten die als laag risico worden bestempeld jaren niet gecontroleerd hoeven te worden, noemt Draijer ‘de oude wereld’. ‘Met moderne technieken kan je veel meer inzicht krijgen en op dagelijkse basis zien wat voor risico’s zich voordoen bij een klant.’ Rabobank wil daarom alle beschikbare openbare gegevens over klanten scannen: komt een klant in het nieuws en welke woningen heeft hij? Volgend jaar wil de bank een systeem hebben opgetuigd dat klanten doorlopend screent. Maar de oude werkwijze met risicocategorieën blijft ook bestaan. ‘Dat kost heel veel tijd en heel veel mensen. We hebben daar eenvoudigweg aan de wet te voldoen.’

Systeemwaakhond

Draijer pleit ook voor een systeem waar banken gezamenlijk klantdata in opslaan, zodat een verdachte klant niet bij een andere bank van voren af aan in hetzelfde proces terechtkomt. Hij verwijst ook naar de proef die banken samen met de FIU, de FIOD en het OM doen om gezamenlijk verdachte transacties en witwasrisico’s te analyseren. ‘Dat is waar we naartoe moeten. Dan kom je dicht bij die € 15 miljard aan zwart geld die door de Nederlandse economie stroomt.’ Witwassen kun je beter aanpakken met een ‘systeemwaakhond’, vindt hij, dan met de poortwachtersfunctie van individuele banken naar individuele klanten.

Bron: FD