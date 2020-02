OM eist 3,5 jaar cel tegen voormalig Vestia-bestuurder Staal

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de Rechtbank Rotterdam 3,5 jaar celstraf geëist tegen voormalig bestuurder van woningbouwcorporatie Vestia Erik Staal. Justitie voerde aan dat Staal misbruik heeft gemaakt van zijn functie als bestuurder van een ideële stichting en verwijt hem valsheid in geschrift, verduistering, witwassen en winkeldiefstal.

De stichting had als doel de sociale woninghuisvesting in Zuid-Afrika te bevorderen. Sinds 2000 was Staal enig bestuurder van deze stichting, er was geen raad van toezicht en Staal was de enig gemachtigde tot de bankrekeningen van de stichting. Grote geldschieters waren diverse woningcorporaties, waaronder Vestia. De geleende gelden van Vestia werden op een zeker moment omgezet naar een schenking. En zo kwam er volgens het OM 3,6 miljoen euro van de corporatie bij de stichting terecht en uiteindelijk een groot deel daarvan bij Staal zelf.

FIOD-inval

In 2017 deed de FIOD een inval in de woning van Staal. Op initiatief van het OM werd hij als bestuurder van de stichting geschorst. Staal heeft later ontslag genomen als bestuurder van de stichting. Het strafrechtelijk onderzoek naar de financiële situatie van de stichting leverde een schokkend beeld op, stelt het OM. “Er bleek sprake van grootschalige privé-onttrekkingen uit de stichting door verdachte, die daarmee als God in Frankrijk heeft geleefd en – in strijd met de oorspronkelijke bedoelingen van de stichting – de Zuid-Afrikaanse townships van gedegen sociale huisvesting heeft beroofd”, aldus de officier.

Verduistering

Staal wordt onder meer verweten dat hij in 2007 heeft voorgedaan alsof zijn eigen woning in Zuid-Afrika aan de stichting werd verkocht. Hij maakte daarvoor valse stukken op, waaruit die verkoop moest blijken. De koopsom werd vervolgens door de stichting betaald, maar Staal bleef eigenaar van de woning. De koopsom eigende hij zich volgens het OM zelf toe. In de periode 2008 tot en met 2011 verduisterde Staal daarnaast geldbedragen van de stichting via een bankrekening in Zuid Afrika.

Schikking sigaar uit eigen doos

In 2015 kwam een vaststellingsovereenkomst tot stand tussen Staal en Vestia. Deze overeenkomst hield in dat de bestuurder de woningcorporatie 1.000.000 euro diende te betalen. Staal leende een groot deel van dit bedrag van anderen, die hij vervolgens terugbetaalde met geld afkomstig van de stichting. Aangezien de gelden in bezit van de stichting grotendeels afkomstig waren van de woningcorporatie, kan volgens het OM gesteld worden dat deze indirect de schikking tussen haar en Staal voor meer dan de helft zelf gefinancierd heeft. Een sigaar uit eigen doos dus, concludeert de officier.

Privé-uitgaven

Staal deed vanaf 2016 ook allerlei andere privé-uitgaven met gelden van de stichting tot aan zijn aanhouding in april 2017, meldt het OM. Het gaat om diverse betalingen vanaf de bankrekening van de stichting en om privé-uitgaven met de creditcard van de stichting. Deze bestedingen variëren van de aankoop van een Mercedes GL400, een jetski voor zijn huis op Bonaire, de financiering van het huwelijksfeest van zijn zoon tot aan reizen, theatertickets, kleding, etentjes en cash opnames. Allemaal uitgaven die volgens de officier niet passen binnen de doelstellingen van de stichting, maar een persoonlijk belang dienden. Op die manier heeft Staal zich volgens het OM een bedrag van omstreeks 1.800.000 euro wederrechtelijk toegeëigend.

Winkeldiefstal

Tot slot wordt hem ook winkeldiefstal in een doe-het-zelf-zaak verweten. Staal werd op heterdaad aangehouden toen hij zich schuldig maakte aan diefstal van een paar handschoenen, slijpschijven, contactdozen en een verlichtingsset.

Alles bij elkaar ziet het OM voldoende om een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3,5 jaar en een bestuursverbod van 5 jaar te eisen. De rechtbank doet op 5 maart uitspraak.

Bron: OM/AV