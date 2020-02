Wet digitale overheid door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft afgelopen week de Wet digitale overheid aangenomen. De wet regelt het veilig en betrouwbaar inloggen. ‘Er wordt nog onderzocht of het mogelijk is om kleine bedrijven tijdelijk tegemoet te komen in de (aanschaf)kosten voor een eHerkenningsmiddel’, laat de Belastingdienst weten.

Begin dit jaar stelde de Tweede Kamer vragen over de verplichte aanschaf van eHerkenning (eH3) om loonaangifte en aangifte vennootschapsbelasting te doen via het nieuwe ondernemersportaal van de Belastingdienst. Om tegemoet te komen aan de zorgen, is in januari besloten een groep loonaangevers die voor het inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z) nog moesten overstappen op eHerkenning, automatisch uitstel te geven tot 1 juli 2020. ‘Meer dan een kwart van de loonaangevers had het uitstel overigens niet nodig: zij hadden inmiddels al eens ingelogd met eHerkenning of aangifte gedaan via een softwarepakket of financieel adviseur’, aldus de fiscus.

Meer duidelijkheid op komst

Er komt nog duidelijkheid voor organisaties die geen eHerkenning kunnen krijgen omdat ze niet staan geregistreerd in het handelsregister. Er is al een oplossing voor kerkelijke instellingen en ondernemers die gestopt zijn en zich uitgeschreven hebben bij het handelsregister; daarover krijgt de Tweede Kamer begin maart meer informatie. ‘Tot die tijd worden de moties over deze onderwerpen aangehouden.’ Een van de erkende leveranciers van eHerkenningsmiddelen gaat de aanschafprijs van eH3 verlagen voor gebruik bij de Belastingdienst.