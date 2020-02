‘Stel nieuw overheidsorgaan voor belangrijkste accountantscontroles in’

Een nieuw op te richten overheidsorgaan zou voortaan de belangrijkste accountantscontroles moeten gaan uitvoeren. Accountants binnen zo’n zogeheten Audit Board kunnen dan hun werk volledig in het publieke belang doen, zonder commerciële druk. Dat stellen twee onderzoekers van de Nyenrode Business Universiteit dinsdag voor in economenblad ESB.

Het zelfstandige bestuursorgaan zou wat onderzoekers Herman van Brenk en Remko Renes betreft de controle van beursgenoteerde ondernemingen, banken, verzekeraars en andere -nog nader aan te wijzen- belangrijke instellingen en bedrijven op zich moeten nemen. Accountants bij de Audit Board zouden deels in overheidsdienst moeten komen, maar ook tijdelijk afkomstig kunnen zijn van de bestaande kantoren.

Nadelen

De onderzoekers erkennen dat inefficiëntie en bureaucratie bij zo’n overheidsdienst op de loer liggen. Een sterk intern toezichtcomité zou dat probleem deels kunnen oplossen en kan ook het gebrek aan keuzevrijheid tegengaan door verschillende accountants van de Audit Board voor te dragen. Het is met de huidige inkomensschalen bij de overheid ook nog maar de vraag of accountants in dienst zouden willen komen bij de Audit Board, geven de onderzoekers bovendien toe. Een uitzondering op de WNT-normen zou een oplossing kunnen zijn. Ook de aansprakelijkheid bij fouten kan een lastig punt worden. Omdat alle belangrijke controles bij één instelling worden geconcentreerd kan het lastig zijn om een verzekeraar te vinden die de risico’s wil dekken.

Bron: FD