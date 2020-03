Kaartenmaker AND kan geen nieuwe accountant vinden

De beursgenoteerde kaartenmaker AND International Publishers heeft ‘ondanks intensieve pogingen’ geen accountant kunnen vinden voor de controle van de jaarcijfers over 2019, meldt het bedrijf. AND brengt daarom de cijfers zonder accountantsverklaring naar buiten. Daarover heeft de kaartenmaker contact gehad met onder meer beursuitbater Euronext en financieel toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Grant Thornton

AND werd voorheen gecontroleerd door Grant Thornton, maar dat accountantskantoor besloot haar OOB-vergunning in te leveren. Er zijn daardoor nog zes accountantskantoren over, maar niet één daarvan wil of kan zich met de cijfers van AND bezighouden. De overgebleven kantoren voerden onder meer een gebrek aan personeel, commerciële afwegingen en de te geringe opbrengst die het controleren van de jaarrekening van AND oplevert aan als redenen om niet met de kaartenmaker in zee te gaan.

Geen accountant voor kleine OOB’s

De Nederlandse maker van digitale kaarten meldde afgelopen najaar al zich een ongeluk te zoek naar een nieuwe accountant. Dat is niet gelukt en daarmee sluit het beursfonds aan in een langere rij van vooral kleine OOB’s die geen accountant kunnen vinden. Daarbij waren bijvoorbeeld eerder al Lavide en Esperite. Minister Hoekstra van Financiën liet weten zich geen zorgen te maken over de ontwikkeling.

