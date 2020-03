Gepensioneerde RA valt wél onder tuchrecht

Een onlangs gepensioneerde registeraccountant vond dat een klacht tegen hem bij de Accountantskamer niet ontvankelijk was. Hij was immers niet meer werkzaam in het vak en uitgeschreven uit het register.

Niet-betaalde facturen

Het dispuut begon met facturen van een administratiekantoor. Volgens de klant stonden daar bedragen op voor werkzaamheden die niet waren verricht of waarvoor geen opdracht was gegeven. Ook zouden er te hoge kosten voor afzonderlijke werkzaamheden zijn opgevoerd. Het administratiekantoor eiste in een civiele procedure dat de klant zou betalen waarin het door de rechtbank in Roermond in het gelijk werd gesteld. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog. Het administratiekantoor is al sinds eind 2015 opgeheven.

Onderzoek doen

Begin 2019 wees het gerechtshof in Den Bosch de registeraccountant aan om onderzoek te doen naar een aantal specifieke vragen met betrekking tot de openstaande facturen. Zijn eindconclusie verscheen een paar maanden later. Die luidde dat het administratiekantoor juiste facturen had verstuurd, dat werkzaamheden goed waren verantwoord en gefactureerd conform afspraak. De klant vond dat het onderzoeksrapport aan alle kanten rammelde en dat de RA bovendien geen hoor- en wederhoor had toegepast. Zo kwam de zaak bij de Accountantskamer terecht.

Tuchtrecht ook voor gepensioneerden

De RA voerde hierin aan dat de klacht tegen hem niet ontvankelijk was. Hij was immers met pensioen en inmiddels uitgeschreven uit het register van de NBA. Om die reden zou de klaagster ook geen belang meer hebben bij een eventuele veroordeling. Maar die vlieger ging twee keer niet op. De gedragingen waarop de klacht betrekking heeft, vonden plaats toen hij nog wel als RA stond ingeschreven. Ook als pensionado en uitgeschrevene is zijn handelen daarmee onderworpen aan de tuchtrechtspraak. En dat de klaagster geen belang meer had bij een eventuele straf, sneed evenmin hout. Voor het indienen van een klacht is een (persoonlijk) belang van een klager niet vereist.

Volstrekt onvoldoende

De Accountantskamer oordeelde hard over de kwaliteit van het rapport. De accountant had ‘zijn bevindingen en conclusies volstrekt onvoldoende onderbouwd, waardoor het rapport een deugdelijke grondslag ontbeert’. Zo stelde de RA dat hij zijn bevindingen en conclusies had gebaseerd op ‘ruime steekproeven’ zonder te omschrijven wat hij daaronder verstond. Ook andere conclusies onderbouwde de accountant pas tijdens de zitting, niet het rapport zelf. De Accountantskamer oordeelde dat de RA in strijd had gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid (artikel 2 onder d. van de VGBA).

Wel wederhoor

Op andere punten kreeg de klagende klant geen gelijk van de Accountantskamer. Zo had de registeraccountant wel degelijk de mogelijkheid tot wederhoor gegeven. Omdat hiervan geen gebruik is gemaakt, werd de RA de kans ontnomen om eventuele tekortkomingen in de conceptversie van zijn rapport kunnen herstellen. De Accountantskamer achtte in deze klachtzaak de maatregel van waarschuwing passend en geboden.

Lees hier de volledige uitspraak van de Accountantskamer.