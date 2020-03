Transport, industrie, horeca en zorg meest getroffen door coronavirus

Europese bedrijven ondervinden de economische gevolgen van het coronavirus. De zakelijke dienstverlening blijft voorlopig buiten schot, omdat medewerkers vaak thuis kunnen werken.

Grote verschillen

Door de beperkte in- en uitvoer van de bouwsector merkt ook deze sector nog nauwelijks effecten van de virusuitbraak. In de zorg neemt de drukte juist toe. Ook transport, horeca, industrie en toerisme worden geraakt, stelt het ING Economisch Bureau in een publicatie.

Vraaguitval

Het is volgens het rapport nog te vroeg om nu al een cijfermatige analyse te geven van de uitbraak van het covid-19 virus. Dat verschillende sectoren geraakt worden is echter duidelijk. Horeca, industrie en transport hadden al te maken met vraaguitval toen het virus zich nog alleen in Azië manifesteerde. De industrie en goederenketens staan onder druk door een afgenomen productie in China. De transportsector heeft ook te maken met uitvallende vraag. Dat de olieprijs is gedaald als gevolg van de corona-uitbraak kan enige compensatie bieden maar dit moet zich nog wel vertalen in lagere prijzen aan de pomp.

Lange termijn

In sommige Nederlandse sectoren zoals in de chemie zorgt het ook voor vervangingsvraag van de productie-uitval in China. Daarbij herstelt de productie zich in China weer langzaam, zo nemen de files en het energieverbruik in China weer toe. De langetermijneffecten van het virus zijn moeilijk te voorspellen. Als het consumentenvertrouwen daalt, kan dat zeker zijn weerslag hebben. Maar in de jongste economische ramingen is dat effect nog niet meegenomen.

Nederland hard geraakt

Nederland staat volgens kredietverzekeraar Euler Hermes op de derde plaats van economieën die het hardst worden geraakt door het Corona-virus. Bovenaan staan Taiwan en Zuid-Korea. Daarna volgen Nederland, Hongarije en Indonesië (China is als ‘veroorzaker’ buiten beschouwing gelaten). Nederland wordt hard getroffen vanwege onze open economie met een relatief sterke verwevenheid met China. Euler Hermes schat dat er door het Corona-virus elk kwartaal voor 320 miljard dollar verloren gaat aan handel in goederen en diensten wereldwijd. Dit handelsverlies per kwartaal is vergelijkbaar met de impact van een heel jaar handelsoorlog tussen de VS en China.