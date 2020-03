Kwetsbare personen ingezet als katvangers bij BTW-fraude

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 9 maanden – waarvan 3 voorwaardelijk – geëist tegen een 50-jarige man uit Enschede. Het OM verwijt hem dat hij als feitelijk leidinggever van een aantal vennootschappen opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting heeft gedaan, waardoor er te weinig belasting is geheven en onterecht belastingteruggave is gedaan. “Verdachte heeft daarbij doelbewust gebruik heeft gemaakt van katvangers. En niet zomaar katvangers, het gaat om zeer kwetsbare personen en dat is zeer ernstig,” zei de officier op zitting.

Boekenonderzoek

Het onderzoek door de FIOD startte naar aanleiding van een boekenonderzoek door de belastingdienst bij meerdere BV’s. Hierdoor rees het vermoeden dat er voor meerdere bedrijven valse aangiftes werden ingediend, onderbouwd met valse facturen. Uit het onderzoek blijkt volgens het OM dat de verdachte gebruik maakte van katvangers die het bedrijf op naam hadden, maar dat de verdachte verantwoordelijk kan worden gehouden voor het indienen van de belastingaangiftes. De aangiftes werden onder meer vanaf zijn huisadres gedaan. De verdachte heeft op deze wijze ongeveer 110.000 euro teruggevraagd aan de Belastingdienst. Daarvan is ruim 35.000 euro uitgekeerd.

Misbruik kwetsbare personen

De verdachte heeft daarbij volgens het OM doelbewust gebruik gemaakt van katvangers. Het ging daarbij vaak om jonge mensen met schulden of psychische problemen. Mede daarom vindt het OM dat de verdachte niet weg kan komen met een werkstraf. De officier eiste 9 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

