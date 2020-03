Topman Shell verdient 50% minder, CFO 115% meer

Ben van den Beurden (Shell) zag zijn inkomen in 2019 met de helft dalen. Financieel directeur Jessica Uhl kreeg er juist 115% bij.

Ongevallen

Topman Ben van Beurden moest bijna driekwart van zijn bonus inleveren. Dat komt door de zeven dodelijke ongevallen, die bij Shell in 2019 te betreuren vielen. Ook de productie en kasstroom was lager dan verwacht. Hij verdiende vorig jaar maar de helft minder: 10 miljoen euro in plaats van 20 miljoen. Het basissalaris van ruim €1,5 mln was 2% hoger dan in 2018. Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag van Shell. Ook financieel directeur Uhl kreeg nauwelijks bonus. Maar haar langetermijnbeloning steeg wel en kwam uit op $4,3 mln.

Onacceptabel

Van Beurden schrijft in het jaarverslag dat hij het ‘onacceptabel’ vindt dat er zeven mensen zijn omgekomen bij Shell in 2019. Een jaar eerder waren dat er nog twee. Shell heeft extra maatregelen genomen zoals het verbeteren van procedures om ongelukken te voorkomen.