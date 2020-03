Topvrouw PwC: ‘Kritiek slaat niet op ons’

Agnes Koops (50), bestuursvoorzitter van PwC, zegt in NRC Handelsblad dat PwC geen ‘kwaliteitsprobleem’ meer heeft. Ze verwerpt daarmee de kritiek van de commissies CTA en MCA.

Veel verbeterd

De krant werpt Koops voor de voeten dat beide commissies een structureel kwaliteitsprobleem bij accountants constateren. Op de vraag of zij het idee heeft ‘dit slaat op ons’ antwoordt de topvrouw van PwC: ‘Nee. In 2014 verscheen het kritische onderzoek van de AFM naar de kwaliteit van jaarrekeningcontroles van de vier grote kantoren. Dat was de eerste keer dat wij daarvoor een onvoldoende scoorden. Ik zat toen net in het bestuur en heb gezien wat het met ons deed. Wij zijn wakker geschud. Het kan en moet op onderdelen nóg beter, dat wil ik niet wegstoppen. Maar als je onze controles van nu vergelijkt met die van vijf jaar geleden, dan zijn die kwalitatief echt veel vooruitgegaan.’

Onvoldoendes

In 2014 gaf toezichthouder AFM PwC voor vier van de tien controles een onvoldoende, in 2017 gebeurde dat opnieuw. Koops vindt dat deze cijfers vooral iets zeggen over een ver verleden: ‘In 2017 werden controles van drie jaar daarvoor onderzocht. Wij zien in interne onderzoeken dat we er echt beter voorstaan. Bij de Amerikaanse toezichthouder, die ons werk controleerde voor Nederlandse bedrijven met een Amerikaanse beursnotering, scoorden we afgelopen juni enkel voldoendes. Dat was gaaf.’

Cultuuromslag

Ze vertelt in NRC Handelsblad dat PwC hard werkt aan een cultuurverandering. ‘Tegenwoordig staat bij ons het publieke belang voorop, niet het klantbelang. Wij zijn er als eerste voor de maatschappij. We spreken nu vaak over “de gecontroleerde instantie” in plaats van ‘de klant’. Dat creëert distantie.’ Om de kwaliteit te verbeteren is er intern is veel veranderd. Vroeger werden partners beloond op het binnenhalen van klanten, nu op het zijn van de beste accountant en het ontwikkelen van hun teamleden. Vijf jaar geleden had een partner nog de verantwoordelijkheid voor het controleren van gemiddeld 22 organisaties. Dat is nu bijna de helft, aldus Koops.

Niet splitsen

Ze ziet risico’s in het financieel splitsen van de accountantstak van de consultancy en belastingadviestakken, waarvoor ook in Nederland is gepleit. PwC heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in kwaliteit en technologie voor de accountants. Koops denkt dat het apart zetten van de accountants ten koste gaat van die investeringscapaciteit en daarmee de kwaliteit. Ze ziet meer heil in transparantie en leren van fouten. ‘Wij hebben nu bijvoorbeeld voor het tweede jaar forensische onderzoekers vanuit onze consultancytak ingezet bij klanten die in bepaalde landen actief zijn. Die helpen ons om te kijken of we frauderisico’s genoeg voor de bril hebben.’