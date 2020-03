‘Hele keten moet werken aan betere controlekwaliteit’

Het FD laat maandag zijn licht schijnen over de voorgestelde maatregelen van Financiën om de kwaliteit van accountantscontroles op te krikken. De conclusie: veel maatregelen vereisen nog nader onderzoek en accountants hebben nadrukkelijk ook andere partijen nodig in het proces.

Het bericht dat het kabinet maatregelen neemt om de kwaliteit van accountantscontroles te verbeteren raakte ondergesneeuwd vanwege het coronavirus. Dat neemt niet weg dat het een mijlpaal is, bericht het FD. ‘Hoelang is er niet gedebatteerd over het accountantsvak? Hoeveel commissies ingesteld en rapporten verschenen? Hoe groot is de roep om ingrijpen?’

Maatregelen raken ook andere partijen

Maar de vraag is of het minister Hoekstra (Financiën) gaat lukken om die maatregelen te treffen. ‘Wie daar op rekent, wordt teleurgesteld. De door Hoekstra ingestelde Commissie toekomst accountancy (CTA) schreef begin dit jaar al in haar rapport dat er geen silver bullet bestaat.’ Daar is Hoekstra het mee eens: er is een combinatie van maatregelen nodig. Van de 22 voorgestelde maatregelen raken er ‘opvallend veel’ ook andere partijen dan accountants, aldus de krant.

Agnes Koops, bestuurslid bij PwC, toont er begrip voor dat de maatregelen van de minister soms ‘nog niet af’ zijn. ‘Met de minister ben ik het eens dat meer onderzoek nodig is. Het is makkelijk om te roepen dat je iets gaat oplossen, maar in de praktijk blijkt vaak dat het zo eenvoudig niet is.’

Structuurwijziging kan schadelijk zijn

Belangenorganisaties van beleggers zoals Eumedion en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zien niet veel in grote structuurwijzigingen. Ze zijn complex en mogelijk zelfs schadelijk, denken aandeelhouders. Zij wijzen op het internationale speelveld waarin grote accountantskantoren en beursgenoteerde cliënten actief zijn. Als alleen in Nederland de adviestak volledig wordt gescheiden van de accountantspraktijk zou ons land internationaal volledig uit de pas gaan lopen, denken de beleggers. En of zo’n audit only-structuur gaat helpen, moet volgens Hoekstra nader worden onderzocht. Ook de invoering van een intermediair die namens de controlecliënt onderhandelingen voert met accountantskantoren, het honorarium vaststelt en reflecteert op de uitvoering van de wettelijke controle, vereist verder onderzoek. De VEB is blij dat commissarissen voortaan in de aandeelhoudersvergadering moeten toelichten hoe zij de accountants hebben geselecteerd en hoe zij hun functioneren beoordelen.

Toezicht en klanten moeten helpen

Rob Bergmans, managing partner van de accountantspraktijk van Deloitte, vindt dat zijn kantoor al grote stappen heeft gemaakt, al is er meer nodig. ‘We kunnen de discussie simpelweg niet sluiten bij de huidige stand van zaken.’ Hij wil met Deloitte graag helpen bij het formuleren van heldere kwaliteitsindicatoren voor de wettelijke controle.

Accountants hebben hulp nodig om de controlekwaliteit op een hoger plan te brengen, vindt Hoekstra: de keten als geheel moet worden versterkt. Ook bestuur en commissarissen van gecontroleerde ondernemingen moeten beter hun best doen. Bovendien gaat de AFM ook de toezichtstaken van NBA en SRA uitvoeren. Dat zou minimaal 20 extra medewerkers vergen, bovenop de 30 huidige toezichthouders. ‘En dat terwijl de werving van toezichthouders met kennis van accountancy al jaren lastig is. De rekening van dit alles zal gepeperd zijn en gaat naar verwachting voor een groot deel naar de accountantskantoren zelf’, aldus het dagblad.