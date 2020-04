Corona | Garantieregeling leverancierskrediet bekendgemaakt

Om te voorkomen dat door de coronacrisis meer problemen ontstaan met bevoorrading van ondernemers op basis van leverancierskrediet gaat het kabinet de overeenkomsten van leveranties herverzekeren tot een bedrag van in totaal 12 miljard euro.

Het ministerie van Financiën bevestigde dinsdagochtend al dat er wordt gewerkt aan een borgstellingsregeling die de kredietverzekering overeind moet houden. Dinsdagavond is bij de aankondiging van de uitbreiding van steunmaatregelen waartoe het kabinet heeft besloten ook meer bekend geworden over de garantieregeling.

Teruglopende kaspositie

Veel bedrijven, zoals winkels en horecazaken uit het MKB-segment, worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Maandag meldde winkelierskoepel Inretail dat veel ondernemers in de detailhandel kampen met een snel teruglopende kaspositie, doordat kredietverzekeraars Atradius, Euler Hermes en Coface hun kredietlimieten massaal beëindigen of verlagen vanwege de coronacrisis. Nieuwe aanvragen worden vrijwel allemaal afgewezen, waardoor ook gezonde bedrijven in de problemen komen.

Herverzekering

Er komt na goed overleg met betrokken partijen een herverzekering voor het hele jaar 2020 die snel in werking moet treden, meldt het kabinet. Daardoor zijn kredietverleners niet genoodzaakt om op korte termijn hun limieten naar 0 te verlagen. De garantie die hiervoor nodig is zal naar huidige inschatting circa 12 miljard euro zijn. De te verwachten schade voor de overheid bedraagt op basis van een eerste grove raming ongeveer 1 miljard euro. Hierbij is er rekening gehouden met het feit dat de premies naar de overheid gaan.

Nadere uitwerking en Europese toestemming nodig

De maatregel moet nog in detail worden uitgewerkt en de Europese Commissie moet nog om toestemming worden gevraagd. In andere Europese landen worden soortgelijke maatregelen voorbereid. Hierover zal de Kamer binnenkort worden geïnformeerd.