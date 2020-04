Corona | Kabinet komt met garantieregeling voor ondernemers

Het kabinet trekt nog eens 12 miljard euro uit om grootschalige faillissementen van ondernemers te voorkomen. Daarbij gaat het om een borgstelling van de overheid die ervoor zorgt dat ondernemers op krediet kunnen blijven bestellen bij toeleveranciers. Dat melden meerdere Haagse bronnen aan het FD.

Kredietverzekeraars

Maandag meldde winkelierskoepel Inretail al dat veel ondernemers in de detailhandel kampen met een snel teruglopende kaspositie, doordat kredietverzekeraars Atradius, Euler Hermes en Coface hun kredietlimieten massaal beëindigen of verlagen vanwege de coronacrisis. Nieuwe aanvragen worden vrijwel allemaal afgewezen, waardoor ook gezonde bedrijven in de problemen komen. Zonder de afdekking van het betalingsrisico is het moeilijk om bankfinancieringen rond te krijgen. ‘Als kosten doorlopen en geen omzet wordt gemaakt, dan kan iedereen bedenken op welk rampscenario de retail afstevent. Hier is overheidsingrijpen nodig’, zei voorzitter Jan Meerman van Inretail daarover.

Ruimhartige regeling

De nieuwe garantieregeling moet dat probleem nu tegengaan. Een formeel besluit daarover zou nog deze week worden verwacht. Het zou gaan om een ruimhartiger systeem dan de garantstellingen die bij de crisis van 2009 ingevoerd zijn. Het Ministerie van Financiën bevestigt dat er gewerkt wordt aan een regeling. ‘De problematiek is bekend, we werken hard aan een oplossing’, meldt een woordvoerder.

Bron: FD