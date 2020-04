CPB: woningmarkt gebaat bij verlagen fiscale stimulering

Het verlagen van de fiscale stimulering op koop- en huurwoningen vermindert verstoringen en leidt tot een betere werking van de woningmarkt. Tegelijkertijd leidt dit tot lagere huizenprijzen. Dat blijkt uit een doorrekening die het CPB heeft gemaakt.

Wat heeft het meeste effect?

In de doorrekening is gekeken naar negen maatregelen en drie pakketten waarin meerdere maatregelen worden gecombineerd. In de meest effectieve van de onderzochte varianten verplaatst de eigen woning naar box 3 (en vervalt de hypotheekrenteaftrek), wordt de overdrachtsbelasting afgeschaft en wordt de huurtoeslag onafhankelijk van de werkelijke huur. Die combinatie van maatregelen leidt tot een structurele doelmatigheidswinst van 0,5% van het bbp en vermindert de stijging van de huizenprijzen tussen nu en 2025 met 11%-punt ten opzichte van het basispad.

Andere varianten

In de andere pakketten zijn de maatregelen minder ingrijpend maar zijn de welvaartseffecten ook minder. In het derde pakket, waarin de hypotheekrenteaftrek gehandhaafd blijft en het tarief voor het eigenwoningforfait omhoog gaat, is het welvaartseffect het kleinst. De inkomenseffecten van de maatregelen heeft het CPB niet doorgerekend. Het rapport is geschreven voor de coronacrisis.

Doorrekening woningmarkteffecten voor Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (pdf)