Bever Holding heeft (veel) problemen met zijn jaarcijfers

Het beursgenoteerde vastgoedfonds Bever Holding stelt de publicatie van zijn jaarcijfers over 2019 tot nader order uit vanwege de coronacrisis. Het zit Bever op meerdere fronten momenteel even niet mee.

Lockdown

Zo bevindt de directeur van de vennootschap zich in een land met een volledige lockdown. ‘Derhalve is er meer tijd nodig voor het opstellen en controleren van het jaarrapport’, aldus het bedrijf. Bever Holding en zijn raad van commissarissen zijn er ook nog niet in geslaagd om het selectieproces voor een nieuwe accountant af te ronden. ‘Gezien de verwachte versoepelingen in Covid-19-beperkingen wordt het selectieproces weer opgestart en worden vijf accountantsorganisaties gevraagd een offerte uit te brengen voor de controle van de jaarrekening’, meldt de onderneming.

Nog niet duidelijk

Het is niet duidelijk wanneer de publicatie van de jaarcijfers wel mogelijk is. Een gecontroleerde jaarrekening zit er voor 30 juni waarschijnlijk niet meer in. De situatie heeft ook gevolgen voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Die zal pas uitgeschreven worden na publicatie van het jaarrapport.