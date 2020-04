‘ICT kan accountants 10 uur per week besparen’

Tachtig procent van de accountants denkt dat automatisering 10 uur per week aant tijd kan besparen. Een kwart ziet zelfs een tijdwinst van 3 tot 4 uur per dag.

Jongere accountants meer dan oudere

Dit blijkt uit onderzoek van een aanbieder van accounting software. Het softwarebedrijf, FreeAgent, deed het onderzoek in Groot-Brittannië. Vier van de vijf accountants denkt 10 uur per week te kunnen besparen met meer automatisering. Vooral jonge accountants geloven in technologie. Driekwart van de 18 tot 35 jarigen denkt dat hun werk binnen vijf jaar veel meer geautomatiseerd zal zijn. Van de 55-plussers denkt nog altijd 57% dit. Maar van deze oudere groep ziet bijna 10% geen verdere automatisering binnen tien jaar.

Artificial intelligence

De toepassing van artificial intelligence zien accountants vooral in het automatisch controleren van klantdata (50%), het voorkomen dat klanten verkeerde informatie aanlevren (45%) en communicatie met de belastingdienst (44%). Accountants van grote kantoren zien aanzienlijk meer in artificial intelligence dan accountants in kleinere kantoren (90 om 76%). Ook hier geloven jongere accountants meer in deze technologie dan oudere.

Hele vak verandert

Niet alleen data zal geautomatiseerd worden, maar ook andere aspecten van het accountantsvak ontkomen er niet aan, volgens het onderzoek. Een op de drie accountants verwacht dat er in de toekomst minder face to face contact is met klanten. 49% denkt dat automatisering tot minder werkstress leidt en ook tot minder saai werk. 48% gelooft dat digitale technologie tot een beter privé-werk balans zal leiden. Dit geldt veel meer voor accountants die in Londen werken dan voor accountants in kleinere steden en dorpen. Opvallend is dat twee keer zoveel vrouwen als mannen verwachten dat automatisering betere kansen geeft om door te groeien (43 om 20%).

Vrouwen zien kansen

Volgens Ed Molyneux, co-founder en CEO van FreeAgent, blijft simpele papierwerk vaak liggen tot het eind van de dag. Dan kosten ze relatief veel tijd en worden dit soort taken als saai en vervelend ervaren.’ Molyneux denkt daarom dat juist het automatiseren van simpel werk (in plaats van de complexe processen) al tot aanzienlijke tijdwinst op kantoren kan leiden. Hij noemt het opvallend dat juist vrouwen denken dat ze door het automatiseren van papierwerk meer kans hebben zich te onderscheiden, bijvoorbeeld in het adviseren van klanten. Dit lijkt te suggereren dat vrouwelijke accountants zich meer met simpele taken bezighouden dan mannen.