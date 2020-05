Belastingdienst licht procedure massaal bezwaar box 3 toe

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën meldde onlangs dat de verwachte bezwaren tegen de box 3-heffing over 2019 worden aangemerkt als massaal bezwaar, net zoals de twee voorgaande jaren. De Belastingdienst geeft een toelichting op de reikwijdte van dat besluit en op het verloop van de verdere procedure:

Als een bezwaar gaat over de vraag of de box 3-heffing een ‘inbreuk is op het eigendomsrecht’, doet de bezwaarmaker mee met de massaalbezwaarprocedure. Als die motivering in het bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting 2019 wordt opgenomen doet de bezwaarmaker automatisch mee met de massaalbezwaarprocedure. Zorg dan wel dat er op tijd bezwaar wordt gemaakt tegen de aanslag inkomstenbelasting 2019, waarschuwt de fiscus. In de bijlage bij de Kamerbrief aanwijzingsbesluit massaal bezwaar box 3 is meer informatie te vinden.

Welke bezwaren vallen niet onder de massaalbezwaarprocedure?

Als er andere bezwaren tegen de box 3-heffing zijn dan de vraag of de box 3-heffing een ‘inbreuk is op het eigendomsrecht’, dan vallen die niet onder de massaalbezwaarprocedure. Deze bezwaren moeten apart worden gemotiveerd. Andere onderdelen van de aanslag waartegen bezwaar bestaan, moeten ook apart worden gemotiveerd. Bijvoorbeeld als de Belastingdienst is afgeweken van de aangifte. De bezwaarmaker krijgt in deze gevallen apart een uitspraak van de fiscus.

Collectieve uitspraak op alle bezwaren die meedoen

De massaalbezwaarprocedure betekent dat de Belastingdienst samen met diverse partijen een klein aantal bezwaren selecteert die worden voorgelegd aan de rechter. Als de uitspraak van de rechter onherroepelijk vaststaat, doet de fiscus een collectieve uitspraak op alle bezwaren die meedoen met de massaalbezwaarprocedure. Als een bezwaar meedoet, hoeft de bezwaarmaker dus niet zelf te procederen.

Brief over bezwaar tegen de box 3-heffing

De Belastingdienst beoordeelt of een bezwaar kan worden behandeld als massaal bezwaar. De bezwaarmaker krijgt daarover nog een brief van de fiscus.