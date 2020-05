Corona | Hoe staat het met het gebruik van de Tozo?

Het totale aantal aanvragen bij gemeenten voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt door minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot nu toe op ongeveer 343.000 geschat. De bewindslieden gaven onlangs in een Kamerbrief een update over het gebruik van de decentrale regeling:

Normaal gesproken wordt gebruikgemaakt van de bijstandsstatistiek van het CBS, waaronder ook het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en de Tozo valt. Echter, vanwege het decentrale karakter van de uitvoering en de nodige bewerking van gegevens, zijn stabiele cijfers pas na verloop van enkele maanden beschikbaar. Om toch een indicatie te geven van het gebruik van de Tozo is besloten om een snelle monitoring op gang te brengen via een selectie van gemeenten.

Het totale aantal aanvragen voor de Tozo schatten Koolmees en Van Ark op ongeveer 343.000. Dit zijn aanvragen voor ondersteuning in levensonderhoud of voor een lening voor bedrijfskapitaal. De schatting is gebaseerd op een inventarisatie onder ongeveer 150 gemeenten verspreid over het land (ruim 40% van het totale aantal gemeenten). In deze gemeenten ligt het totale aantal aanvragen tot en met 29 april op ongeveer 178.000.

Tot en met 22 april zijn de meeste aanvragen ontvangen voor inkomensondersteuning. Binnen deze inventarisatie hebben 63 gemeenten gespecifieerde cijfers aangeleverd. Hieruit blijkt dat het overgrote deel van de aanvragen in deze gemeenten inkomensondersteuning beslaat (91,5%). Het is onbekend of deze verhouding ook geldt voor andere gemeenten. Bovendien geven sommige gemeenten aan pas recent gestart te zijn met bedrijfskredieten.

De bewindslieden proberen deze schatting binnen de snelle monitoring te updaten en te verbeteren. Naast de snelle monitoring zal het CBS, in afwijking van de gangbare werkwijze, op korte termijn zogeheten registratiecijfers over het gebruik van de Tozo publiceren. Hiermee wordt een beeld verkregen van het aantal Tozo-uitkeringen dat gemeenten geregistreerd hebben. In dit beeld wordt ook het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) meegenomen. De eerste registratiegegevens over maart worden binnenkort verwacht, maar zullen nog geen volledig beeld geven van alle, ook met terugwerkende kracht verstrekte, uitkeringen. In juni verschijnen de registratiecijfers van het CBS over de maand april.

De CBS-cijfers zullen verschillen van de cijfers uit de snelle monitoring door SZW. De CBS-cijfers betreffen namelijk de Tozo-uitkeringen, terwijl de cijfers in de Kamerbrief betrekking hebben op het aantal aanvragen voor de Tozo. De cijfers verschillen omdat er verwerkingstijd nodig is voordat een aanvraag een daadwerkelijke uitkering wordt. Daarnaast zullen er ook aanvragen zijn die afgewezen worden en dus niet leiden tot een uitkering.

Gemeenten zetten zich er hard voor in om alle aanvragen af te handelen, melden Koolmees en Van Ark. SZW probeert er samen met VNG en Divosa voor te zorgen dat de uitvoering zonder problemen verloopt. Dit gebeurt onder andere door het gebruik van een gestandaardiseerde richtlijn.

Kamerbrief Monitoring arbeidsmarkt en beroep noodpakket