Diederik van Dommelen (PwC) ‘verkenner’ in Rotterdamse politiek

De Rotterdamse economiewethouder Barbara Kathmann (PvdA) komt met een opmerkelijk initiatief om de lokale economie klaar te stomen voor de periode ná de coronacrisis. Ze stuurt Diederik van Dommelen (PwC) als verkenner naar alle fracties in de gemeenteraad om ideeën op te halen.



Doemdenken tegengaan

Liever dan over een verkenner spreekt de wethouder van een ‘herstelexpert’. Om doemdenken tegen te gaan wil Kathmann nu al zoveel mogelijk ideeën in kaart brengen om de Rotterdamse economie na de coronacrisis aan te jagen. ‘We gaan weerbaar de crisis in en we komen er weerbaar uit,’ zegt ze in het Algemeen Dagblad. ‘Daarvoor hebben we ideeën uit de stad nodig, en ideeën uit de gemeenteraad. Alle fracties, van links tot rechts, wordt om input gevraagd.’

Partner bij PwC

De verkenner (of herstelexpert) is Diederik van Dommelen, sinds 1991 partner in PwC’s Private Business-praktijk. Hij zegt desgevraagd inhoudelijk niet te kunnen reageren op zijn rol. ‘Ik rapporteer aan het College. Zij zijn de aangewezen partij om meer informatie te geven.’ Hij wil wel kwijt dat hij graag bijdraagt aan initiatieven om de stad vooruit te helpen. Hij begint op 8 mei en verwacht begin juni rapport te kunnen uitbrengen.

Geen onbekende

Van Dommelen is geen onbekende in de Maasstad. Hij was onder meer bestuurslid bij het Scapino Ballet, De Slinger Rotterdam en lid van de Economic Development Board Rotterdam. Hij is sinds december 2018 voorzitter van het bestuur van de Stichting Vakmanstad Rotterdam. Sinds een paar maanden zit hij in de Raad van Toezicht van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR). Van Dommelen was ook zes jaar lid van het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW West. In 2018 ontving hij uit handen van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb de Wolfert van Borselenpenning voor al zijn werk voor de stad Rotterdam.