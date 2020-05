Corona | ‘Partnertoets bij nieuwe steun voor ZZP’er’

ZZP’ers die hun inkomen sterk zien dalen, kunnen met ingang van juni alleen overheidssteun aanvragen als zij niet kunnen terugvallen op het inkomen van een partner. Het kabinet maakt de partnertoets voor ZZP’ers volgende week bekend, meldt het FD.

Volgens het dagblad, dat zich baseert op bronnen rond de regering, vindt het ministerie van Sociale Zaken dat de Tozo-regeling voor zelfstandigen strenger moet worden nu de coronacrisis langer duurt. Met een partnertoets voor ZZP’ers wil staatssecretaris Van Ark waarborgen dat zij de steun alleen aanvragen als zij het echt nodig hebben. In maart besloot het kabinet nog om de eisen zo laag mogelijk te houden omdat er snel een regeling moest komen. ZZP’ers kunnen maximaal € 1.500 aan bijstand aanvragen; tot nu toe is daar € 3,5 miljard voor vrijgemaakt. Ruim 440.000 zelfstandigen hebben een aanvraag gedaan bij de gemeente. Bij verlenging van de regeling zal nu een schriftelijke verklaring nodig zijn waarin staat dat de partner onvoldoende inkomen heeft om op terug te vallen. Zo kunnen gemeenten achteraf steun terugvorderen.

Geen vermogenstoets

De Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft er begrip voor. Peter Heijkoop, voorzitter van de VNG-commissie die over schuldhulp gaat, zegt meerdere gevallen te kennen van zelfstandigen die bij hun aanvraag toegaven dat hun partner nog altijd een veelvoud van een modaal inkomen verdiende. ‘Daar is deze steun in essentie niet voor bedoeld.’ Volgens Heijkoop is vanwege uitvoeringsproblemen afgezien van een vermogenstoets voor ZZP’ers. ‘Ambtenaren moeten gaan grasduinen in het kadaster, ze moeten de overwaarde van koophuizen gaan beoordelen, hypotheekinschrijvingen controleren. Dan wordt de Tozo onuitvoerbaar.’ De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink is ook tegenstander van een vermogenstoets. Hij noemt die ‘moreel onwenselijk’ en ‘heel hardvochtig’.

Vrees voor langer wachten

Maarten Post van Stichting ZZP Nederland vreest dat een partnertoets maakt dat zelfstandigen nog langer op steun moeten wachten. ‘Wij zien gemeenten die het nu al niet meer kunnen bijbenen en ondernemers die sinds maart nog geen cent hebben ontvangen.’ Volgens hem doen ZZP’ers met goedverdienende partners geen beroep op steun.

