Autoverkopen naar historisch dieptepunt

In Nederland zijn de afgelopen maand de helft minder auto’s verkocht dan een jaar eerder. Europees gezien is de daling zelfs 75 procent.

Diepe crisis

Europese autodealers verkochten in april 292.182 personenauto’s. Dat is een daling van ruim 78% vergeleken met een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers die de Europese brancheorganisatie Acea heeft verzameld. In Nederland werden ruim 15.000 nieuwe auto’s verkocht tegen meer dan 32.000 een jaar eerder, een krimp van 53 procent. In Italië en Spanje, waar de economieën door de uitbraak van het coronavirus bijna volledig tot stilstand kwamen, werden afnames van respectievelijk 97,6% en 96,5% genoteerd. Ook in het Verenigd Koninkrijk, kromp de markt van nieuwe auto’s met 97%, in België met 91%. Duitsland was met een verkoop van 120.000 nieuwe auto’s goed voor 40 procent van de totale Europese verkopen. , een andere belangrijke markt, nam in april met een verkoop van ruim 120.000 nieuwe personenwagens meer dan 40% van de totale EU-verkoop voor zijn rekening. In april 2019 kregen nog bijna 307.000 nieuwe auto’s een Duitse eigenaar.

Branche wil snelle herstart

De Europese autosector roept op tot een snelle herstart en heeft een lijst met 25 beleidsadviezen. Zo moeten showrooms en werkplaatsen snel en veilig weer openen, wil Acea de Europese autovloot verjongen en de investeringen in alternatieve brandstoffen te versnellen.