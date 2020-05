Corona | Vakbonden vrezen massaontslagen na schrappen ontslagboete in NOW 2.0

Vakbonden FNV en CNV hebben geen enkel begrip voor het afschaffen van de ontslagboete in de NOW-regeling in het nieuwe steunpakket dat het kabinet woensdag bekendmaakte voor de periode na 1 juni. De FNV vindt het afschaffen daarvan ‘ondoordacht en contraproductief’. CNV verwacht ‘een big bang aan ontslagen’ als gevolg van het schrappen van de boete. ‘Het kabinet neemt de verkeerde afslag met dit besluit.’

Recordaantal werklozen

‘Alle sluizen richting een recordaantal werklozen staan nu open. We begrijpen dat veel ondernemers het moeilijk hebben. Maar dit is een subsidie op massaontslag. Een mokerslag voor onze leden,’ stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

‘Niet uit te leggen en onacceptabel’

‘Met het afschaffen van de ontslagboete wordt het voor werkgevers een stuk eenvoudiger om mensen te ontslaan en dat is juist níet wat er nu in Nederland moet gebeuren’, zegt FNV-voorzitter Han Busker in een eerste reactie. ‘Het kabinet gaf aan de diepe zakken te willen gebruiken om mensen aan het werk te houden en het is heel slecht om daar nu al van af te wijken. Extra belastinggeld voor bedrijven maar wel de deur openzetten voor ontslag is niet uit te leggen en onacceptabel. Het afschaffen van deze boete druist in tegen de doelstelling van het pakket om banen en inkomen overeind te houden. We gaan ervan uit dat de politieke partijen in de Tweede Kamer luisteren naar de mensen in het land, dat zij ook zien dat er geen draagvlak voor deze maatregel is, en dat het kabinet van dit voornemen afziet.’

