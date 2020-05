Corona | Boete bij ontslag van meer dan 20 medewerkers

In tegenstelling tot eerdere berichten blijft de ontslagboete in de NOW-regeling toch deels gehandhaafd. In het nieuwe steunpakket zou de boete moeten gaan gelden voor bedrijven die meer dan 20 mensen willen ontslaan en geen akkoord hebben met de vakbonden.

5 procent boete

Dit melden bronnen aan de NOS. Als een bedrijf toch meer dan 20 mensen ontslaat en geen akkoord heeft, moet dat bedrijf een boete betalen van 5 procent van het totale bedrag aan loonkosten dat het van de overheid ontvangt. Het kabinet hoopt zo te voorkomen dat bedrijven het steunpakket aangrijpen om onnodig veel mensen te ontslaan. Bedrijven die minder dan 20 mensen ontslaan, hoeven geen ontslagboete te betalen.

Verlengd tot 1 oktober

Ook wordt het hele steunpakket, dat op 1 juni ingaat, verlengd van drie naar vier maanden, waardoor het tot 1 oktober loopt. Verder gaat het bedrag voor vaste lasten dat werkgevers krijgen omhoog (TVL). De TVL vervangt de TOGS-regeling, de eenmalige uitkering van €4000 aan mkb-bedrijven. Het bedrag dat met de TVL is gemoeid heeft het kabinet nu meer dan verdubbeld tot €50.000. Woensdag schreef werkgeverskoepel VNO-NCW de Kamer aan om te waarschuwen dat de voorgestelde tegemoetkoming van €20.000 te weinig was om middelgrote mkb-bedrijven uit de brand te helpen. Hoeveel het bedrijf precies krijgt, hangt af van het omzetverlies.

‘Ontslagboete niet houdbaar’

De oppositie is tegen het schrappen van de ontslagboete. Ook vakbonden reageerden verbolgen. Maar het kabinet acht deze regel niet houdbaar. Bedrijven kunnen mogelijk helemaal omvallen als ze geen mensen mogen ontslaan en dan verliezen nog meer mensen hun baan, zo redeneerde premier Mark Rutte vorige week.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de nieuwe steunmaatregelen.

Lunch & Learnsessies over de fiscale en financiële nood- en steunmaatregelen (incl. het 2e steunpakket) i.v.m. de coronacrisis.