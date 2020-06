Corona | ‘Einde crisis nog ver weg, gebruik noodsteun neemt toe’

De coronacrisis slaat nog altijd ongenadig hard toe in het bedrijfsleven. Meer dan een derde van de bedrijven houdt het zo niet langer dan drie maanden vol en bijna 20 procent kan niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Een toenemend aantal bedrijven maakt gebruik van de maatregelen uit het tweede noodpakket. Tegelijk neemt in een aantal sectoren het vertrouwen heel voorzichtig weer wat toe. Dat blijkt uit een enquête onder brancheorganisaties die zijn aangesloten bij MKB-Nederland en VNO-NCW.

Voorzichtig herstel

Nog altijd 93 procent van de branches verwacht een negatief effect van de coronacrisis op de lange termijn, zo laat de enquête van de ondernemersorganisaties onder 112 brancheorganisaties zien. Het is voor de derde maand op rij dat zij hun leden hebben ondervraagd.

Voor de korte termijn zijn er voor het eerst in maanden tekenen van een voorzichtig herstel in vertrouwen zichtbaar. Het tweede noodpakket en de versoepeling van maatregelen bieden voor veel branches weer wat perspectief. Waar vorige maand 60 procent van de branches aangaf dat bedrijven het niet langer dan drie maanden zouden volhouden, is dit percentage nu gedaald tot 35. Het deel dat het langer dan zes maanden met de huidige maatregelen voorziet vol te houden, stijgt licht van 20 naar 32 procent.

Helft heeft financiering nodig

Het aantal brancheverenigingen met bedrijven in acute financiële problemen is wat gedaald. 19 Procent van de bedrijven kan momenteel niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen, ten opzichte van 33 procent eind april en 65 procent in maart. Niettemin geeft bijna de helft van de branches aan dat er nog altijd behoefte is aan extra financiering om de gevolgen van de crisis het hoofd te bieden. Een punt van zorg blijft het aantal branches met een moeilijke (14 procent) of beperkte (56 procent) toegang tot financiering.

Omzetdaling zorgelijk

Qua omzet is de situatie in veel branches nog altijd zorgelijk, constateren de ondernemersorganisaties. Een derde kampt met omzetdalingen van 40 tot 100 procent en dat is nauwelijks anders dan een maand geleden. De verwachtingen voor de komende drie maanden zijn wel iets gunstiger, al voorziet ongeveer driekwart van de branches ook dan nog een daling.

Het percentage bedrijven dat een zeer sterke daling van de werkgelegenheid voorziet, was eind maart nog 42 procent en is nu afgenomen tot 19 procent. Zo’n 40 procent van de branches voorziet nog wel steeds een beperkte afname in het aantal banen.

Steunmaatregelen hard nodig

De noodmaatregelen van het kabinet blijven hard nodig voor de meeste branches, constateren de ondernemersorganisaties. Het gebruik stijgt dan ook licht. Een toenemend aantal bedrijven maakt gebruik van de maatregelen uit het tweede noodpakket. Voor 60 procent van de branches is de NOW 2.0 een goede en passende regeling. Voor vele is het echter nog onduidelijk in hoeverre de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hun leden gaat helpen. De meest passende steunmaatregel is en blijft volgens de branches het uitstellen van belastingbetaling.

Investeringen onder druk

Ondanks het lichte herstel van vertrouwen staan de investeringen nog altijd enorm onder druk. Meer dan helft van de branches voorziet nog steeds een grote tot heel grote terugloop van de voorgenomen investeringen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling met het oog op de herstel- en groeikracht van bedrijven, constateren MKB-Nederland en VNO-NCW.

Bron: MKB-Nederland