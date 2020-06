PinkWeb en Auxilium bundelen krachten

PinkWeb en Auxilium Adviesgroep slaan de handen ineen. Beide partijen willen kennis en software combineren om accountantskantoren nog beter te ondersteunen.

PinkWeb is leverancier van Client Online, een platform voor online samenwerking tussen accountants en cliënten. Auxilium Adviesgroep levert ondersteuning en expertise aan honderden MKB-accountants.

De bundeling van krachten biedt klanten verschillende voordelen. Bijvoorbeeld nieuwe, kant-en-klare en actuele formulieren en documenten, bedacht door Auxilium en beschikbaar gesteld in de oplossing van PinkWeb. Deze kunnen betrekking hebben op herfinanciering, subsidiemogelijkheden, de nieuwe COVID-19 regeling(en), maar ook op bijvoorbeeld de tevredenheid van ondernemers over hun accountant. Er komt in de toekomst steeds meer content beschikbaar. Deze wordt door Auxilium up-to-date gehouden.

Accountants ondersteunen met software en relevante content

PinkWeb is erg blij met de nieuwe samenwerking. ‘We zien onszelf en Auxilium als gerenommeerde partijen in de accountancy. We denken dat we elkaar kunnen versterken door onze diensten en producten samen te brengen. Ons doel is om accountants te ondersteunen, met software én met relevante content. Dit kunnen we nu nog beter doen met de expertise van A

uxilium’, zegt accountmanager Leon Leeferink namens PinkWeb.

Marco Kastelein van Auxilium onderschrijft dit: ‘Bij Auxilium kennen we de accountants, hun business en alle regels door en door. We weten wat hen bezighoudt, snappen hen en voeden ze met content en kennis. PinkWeb biedt een prachtig platform om 24/7 met de accountant te communiceren. Dat mogen we nu combineren en dan krijg je wat ons betreft het beste van beide werelden.’

Client Online van PinkWeb is een online samenwerkingsplatform voor accountancy professionals en hun cliënten. Het biedt mogelijkheden als een 24/7 toegankelijk online dossier, online accorderen en veilig digitaal informatie en documenten uitwisselen. Door administratieve processen te automatiseren, heeft de accountant meer tijd voor cliënten.

Auxilium Adviesgroep is een adviesorganisatie die de MKB-accountant ondersteunt. Accountants kunnen er terecht voor achtergrondinformatie, nieuws en trainingen. Daarnaast kan de accountants de vakspecialisten raadplegen bij vraagstukken.

Bron: https://www.pinkweb.nl/blog/2020/06/11/pinkweb-en-auxilium-bundelen-krachten/