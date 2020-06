Diversiteit en inclusiviteit geen topprioriteit op werkvloer

Op de Nederlandse werkvloer is nog steeds weinig aandacht voor diversiteit en inclusie. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en AFAS Software, waarbij bijna 2000 HR-professionals aangeven wat voor hun bedrijven en organisaties belangrijke thema’s voor 2020 en 2021 zijn.

Van de respondenten geeft 66 procent aan niet actief te sturen op diversiteit. Van die organisaties die niet sturen, geeft ruim een derde aan dit wel wenselijk te achten. Slechts bij twintig procent van de Nederlandse bedrijven wordt een actief diversiteitsbeleid gevoerd. HR-consultant bij Berenschot Hans van der Spek maakt zich zorgen: “Ondanks de maatschappelijke- en politieke aandacht voor diversiteit en inclusiviteit, blijkt dat deze thema’s op de werkvloer nu en naar verwachting in de toekomst alles behalve topprioriteit zijn. Dat is zorgelijk, want inmiddels is de meerwaarde van diversiteit en inclusie meermaals bewezen.”

Toegekende prioriteit varieert sterk tussen sectoren

Sectoren blijken er ten aanzien van diversiteit en inclusie vaak een ander beleid op na te houden. Bij de bedrijven in de sector Openbaar bestuur wordt er het meest gestuurd op diversiteit. 44 procent van de bedrijven binnen deze sector geeft aan actief te sturen. Binnen de sector Industrie en Nijverheid ligt het percentage van bedrijven dat stuurt op diversiteit op slechts vijftien procent.

Bron: Berenschot