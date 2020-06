Karl Lagerfelds boekhouder (87) ‘zoek’

De circa 200 miljoen die mode-icoon Karl Lagerfeld bij zijn dood achterliet, ruim een jaar geleden, wachten nog altijd op een nieuwe eigenaar. Lagerfelds boekhouder, 87 jaar inmiddels en de enige met voldoende kennis om de erfenis af te wikkelen, is onvindbaar.

Naar tropisch eiland

De excentrieke en kinderloze Chanel-ontwerper die in februari 2019 overleed, wilde zijn vermogen aanvankelijk nalaten aan zijn kat Choupette. Maar dit bleek bij nader inzien een fabeltje. Lagerfeld heeft zeven erfgenamen. Zij hebben echter nog een cent ontvangen. Volgens Le Parisien loopt de erfenis steeds vast bij de accountant, de 87-jarige Lucien Frydlender. Frydlender werkte decennialang samen met ‘Keizer Karl’, maar sloot zijn kantoor in september 2019 en zou volledig van de radar verdwenen zijn. ‘Hij werkt niet mee, hij weigert met erfgenamen en beheerders te spreken’, vertrouwt een advocaat toe aan Le Parisien. Frydlander is de enige die echt weet hoe het met Lagerfelds miljoenen zit maar beantwoordt zijn telefoon niet meer. Zijn echtgenote zegt dat haar man niet naar een tropisch eiland is vertrokken. Hij is gewoon thuis in Parijs, maar te ziek is om de erfenis af te handelen.

‘Spirituele erfgenaam’

Dat de modekeizer zijn vermogen had nagelaten aan zijn kat, is een mythe die Lagerfeld zelf de wereld in hielp. Maar de hoogbejaarde ontwerper bleek wel degelijk een testament te hebben waarin hij zeven mensen, onder wie zijn schoonmaakster (en verzorger van zijn kat), tot erfgenaam benoemde. Andere erfgenamen, zo wordt aangenomen, zijn het Britse model Jake Davis, het Amerikaanse model Brad Kroenig en zijn 11 jarige zoon Hudson, petekind van Lagerfeld volgens Le Parisien. Maar ook twee vertrouwelingen van Lagerfeld claimen hun deel van de erfenis. Het Franse model Baptiste Giabiconi beweert zijn ‘spirituele erfgenaam’ te zijn – hij is ook het eerdere baasje van kat Choupette, voordat hij deze cadeau gaf aan Lagerfeld – maar Franse media en The Times hebben geschreven dat Lagerfelds rechterhand Sébastien Jondeau de rechtmatige erfgenaam is. Jondeau werkte jarenlang als bodyguard, assistent en chauffeur van Lagerfeld.