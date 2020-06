Celstraf geëist tegen bestuurder belasting- en advieskantoor vanwege belastingfraude

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 15 maanden – waarvan 5 maanden voorwaardelijk – geëist tegen een bestuurder van een belasting- en advieskantoor uit Ede. Het OM verwijt hem het plegen van structurele fiscale fraude met de bedoeling om belasting te ontduiken, waardoor de staat voor 250.000 euro is benadeeld.

Concern met acht vestigingen

Het belasting- en advieskantoor, opgericht door de vader van de verdachte en uitgegroeid tot een concern met acht vestigingen en meer dan honderd man personeel wordt verdacht van belastingfraude. ‘Er zijn inmiddels faillissementen gevolgd, mensen zijn hun baan kwijtgeraakt’, zei de officier op zitting.

Boekenonderzoeken

Het strafrechtelijk onderzoek door de FIOD startte naar aanleiding van de resultaten uit een aantal verrichtte boekenonderzoeken door de Belastingdienst. Daaruit rees het vermoeden dat het belasting- en advieskantoor tussen 2008 en 2010 te weinig omzetbelasting betaalde. Uit onderzoek van de FIOD blijkt verder dat door een andere aan de verdachte gelieerde onderneming een Audi R8 is verkocht, die niet op naam stond van deze onderneming. Hierover is volgens het OM ten onrechte geen omzetbelasting is afgedragen. De Audi R8 werd gebruikt door de verdachte zelf.

Verbouwing villa was verkapte winstuitdeling

Daarnaast zou de privéwoning van de verdachte in de periode 2007 tot en met 2010 ingrijpend zijn verbouwd op rekening van een andere aan verdachte gelieerde rechtspersoon. Zogenaamd omdat het om een verbouwing tot bedrijfspand ging, maar uit onderzoek blijkt dit niet te kloppen: ‘De villa is door verdachte in 2003 aangekocht als woning, is al die tijd bewoond als woning, is verbouwd als woning en is verkocht als woning. Het is ook niet echt logisch om allerlei uitgaven aan een zwembad, keuken en badkamer te doen als je voornemens bent dat als kantoorunits te gaan verhuren’, zei de officier op zitting. Volgens het OM gaat het om onzakelijke uitgaven van de vennootschap en dus om een verkapte winstuitdeling. Dit leidt volgens het OM tot geen andere conclusie dan dat de verdachte over de periode 2007-2010 telkens opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting heeft gedaan. Hierdoor is te weinig belasting geheven.

‘Ernstige feiten’

Justitie rekent dat de verdachte bestuurder van het belasting- en advieskantoor zwaar aan: ‘Het is de core business van een accountants- en advieskantoor om juiste en volledige aangiftes te doen en precies dat maakt deze feiten zo ernstig.’ Uit onderzoek van de FIOD ontstaat volgens het OM het beeld dat het doen van onjuiste aangiften door de verdachte geen incident was: ‘Het gaat om een structurele fiscale fraude met de bedoeling om belasting te ontduiken. Hij heeft met zijn handelen zichzelf ruimschoots en schaamteloos bevoordeeld. Van de opgelegde naheffingsaanslagen is tot op heden nog niets betaald.’ Mede daarom ziet het OM de gevangenisstraf van 15 maanden – waarvan 5 maanden voorwaardelijk – als passend. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Bron: OM