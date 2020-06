Bijna 4500 flexwerkers doen TOFA-aanvraag

Bijna 4500 flexwerkers hebben maandag een aanvraag gedaan bij het UWV voor de TOFA-regeling. Het noodloket voor de nieuwe regeling voor flexwerkers die getroffen zijn door de coronacrisis werd maandag voor het eerst geopend.

Het UWV gaf van tevoren aan enkele duizenden aanvragen per dag te verwachten voor de nieuwe regeling. Een woordvoerder van het UWV schat in dat het aantal aanvragen de komende dagen nog wel wat gaat oplopen. Afgelopen vrijdag was het nog onduidelijk of het UWV de opening op maandag zou halen, vanwege de grote drukte met andere noodsteunregelingen en het stijgende aantal WW-aanvragen.

Aanvragen tot 12 juli

De TOFA is alleen voor flexwerkers die over april geen andere uitkering of tegemoetkoming hebben ontvangen en de overbruggingsregeling nodig hebben om te voorzien in de kosten van levensonderhoud. Op de site van UWV staat een beslisboom waarmee kan worden nagegaan of er recht bestaat op de TOFA. Aanvragen van de tegemoetkoming kan tot en met 12 juli bij het UWV. Dat keert, na goedkeuring, eenmalig € 1.650 bruto uit voor de periode maart, april en mei 2020. Het streven is om binnen vier weken een beslissing te sturen; de tegemoetkoming wordt dan binnen 10 kalenderdagen uitgekeerd.

Er zijn ruim 800.000 flexwerkers, van wie een groot deel recht heeft op WW, nog bij de ouders woont of een huishoudinkomen heeft van meer dan twee keer modaal. Uiteindelijk zou naar schatting een op de tien een beroep kunnen doen op de TOFA. Er zijn ook twijfels of de tegemoetkoming voldoende soelaas biedt vanwege de korte periode waarover de uitkering wordt gedaan.