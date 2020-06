Online formulier bijzonder uitstel van belastingbetaling beschikbaar

Het eerder aangekondigde online formulier voor het aanvragen van (verlenging van) bijzonder uitstel van betaling van belastingen is beschikbaar, meldt de Belastingdienst.

Heb je in maart of april bijzonder uitstel van betaling gevraagd vanwege de coronacrisis? Dan loopt dat uitstel zeer binnenkort af. Vanaf 16 maart konden ondernemers bijzonder uitstel van betaling vragen voor verschillende belastingen als hun bedrijf door de coronacrisis in betalingsproblemen was gekomen. Bijzonder uitstel aanvragen gold automatisch voor 3 maanden. In de schriftelijke ontvangstbevestiging staat de einddatum van het bijzonder uitstel.

Als de Belastingdienst (nog) geen verlengingsverzoek voor bijzonder uitstel heeft ontvangen stuurt de fiscus tijdig een brief om aan te kondigen dat dit uitstel vervalt. Als het bijzonder uitstel voor 3 maanden betrekking had op een bedrag vanaf € 20.000 heeft de Belastingdienst extra informatie nodig. Ook deze informatie kan via het nieuwe online formulier worden meegestuurd.

Schriftelijke verzoeken

Schriftelijke verzoeken die de fiscus de afgelopen weken heeft ontvangen met de benodigde verklaring en eventuele stukken zal de Belastingdienst direct behandelen. Er hoeft niet opnieuw verlenging van bijzonder uitstel aangevraagd te worden. Als het schriftelijke verzoek niet volledig is neemt de Belastingdienst contact op.

Op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel is meer informatie en een link naar het online formulier te vinden.