Aanvragen verlenging bijzonder uitstel van betaling kan online vanaf 29 juni

De Belastingdienst zegt te verwachten dat 29 juni een online formulier beschikbaar is waarmee verlenging van bijzonder uitstel van betaling van belasting kan worden aangevraagd. Dat formulier is ook te gebruiken wanneer het uitstel vóór 29 juni 2020 afloopt. Tot die tijd kan uiteraard ook schriftelijk dit uitstel worden aangevraagd.

Vanaf 16 maart konden ondernemers bijzonder uitstel van betaling vragen voor verschillende belastingen als het bedrijf door de coronacrisis in betalingsproblemen was gekomen. Wie dat deed kreeg automatisch 3 maanden uitstel.

Voor wie in maart bijzonder uitstel van betaling is gevraagd vanwege de coronacrisis loopt dat uitstel binnenkort af. Als de Belastingdienst (nog) geen verlengingsverzoek voor bijzonder uitstel heeft ontvangen stuurt de fiscus tijdig een brief om aan te kondigen dat dit uitstel vervalt.

Als het bijzonder uitstel voor 3 maanden betrekking had op een bedrag vanaf € 20.000 heeft de Belastingdienst extra informatie nodig. Ook deze informatie kan straks via het nieuwe online formulier worden meegestuurd. Op Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis is hier meer over te lezen.

Als het nieuwe online formulier daadwerkelijk beschikbaar is meldt de Belastingdienst dat op de eigen site, social media accounts en Forum Fiscaal Dienstverleners. Wie vóór 29 juni 2020 een verzoek doet kan dat alleen schriftelijk doen. Dat betekent wel extra werk voor zowel de fiscus als de aanvrager.

Op belastingdienst.nl/coronavirus is meer informatie te vinden.