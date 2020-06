Meldplicht grensoverschrijdende constructies verschoven naar 1 januari 2021

De Europese Mandatory Disclosure-richtlijn, die voorschrijft dat grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de fiscus moeten worden gemeld, wordt niet per 1 juli, maar per 1 januari volgend jaar van kracht. Dat is besloten om bedrijven in de crisis tegemoet te komen.

De richtlijn – ook wel DAC6 genoemd – verplicht belastingplichtigen en intermediairs om verdachte grensoverschrijdende constructies te melden. Het gaat om informatie die teruggaat tot 25 juni 2018. Die wordt door de Belastingdienst automatisch worden uitgewisseld met de belastingautoriteiten van andere EU-lidstaten. De EU hoopt daarmee belastingontwijking eerder en beter in beeld te krijgen. ‘Omdat de gevolgen van de coronapandemie voor het bedrijfsleven groot zijn en de nieuwe maatregelen die met DAC-6 samenhangen veel extra werk betekenen, zijn er in de Raad van Ministers de afgelopen tijd gesprekken gevoerd om de lidstaten de mogelijkheid te bieden om de administratieve verplichtingen die horen bij de meldplicht voor intermediairs en belastingplichtigen niet op 1 juli maar op 1 januari in te laten gaan, zonder daarbij af te doen aan de terugwerkende kracht. De informatie die geleverd moet worden gaat nog altijd terug tot 25 juni 2018’, schrijft staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Lidstaten kiezen

Die gesprekken liepen wat uit en de deadline kwam erg dichtbij. Daarom heeft Kroatië als huidig EU-voorzitter besloten via een schriftelijke procedure een besluit te laten nemen. ‘Het is nu aan de lidstaten om aan te geven of zij de in de richtlijn gegeven optie om de meldtermijnen te verschuiven, overnemen. Bijna alle lidstaten zijn van plan om gebruik te maken van deze optie.’

Later, maar niet minder informatie

Nederland hoort daar in elk geval bij, laat Vijlbrief weten. Belastingbetalers en intermediairs hebben nu een half jaar langer de tijd om tot melding over te gaan. ‘Hierdoor is er sprake van een gelijk speelveld ten opzichte van het merendeel van de andere EU-lidstaten, en kunnen intermediairs beter voorbereid starten aan de meldplicht.’ Het uitstel is met een beleidsbesluit geïmplementeerd. Ook staat er praktische informatie op de site van de Belastingdienst. ‘Hierbij is het belangrijk te vermelden dat de verschuiving van de termijnen er op geen enkele manier toe kan leiden dat de Belastingdienst minder informatie ontvangt. Zoals al eerder in deze brief genoemd, dient de informatie, met terugwerkende kracht, vanaf 25 juni 2018 te worden aangeleverd. Het later ingaan van de meldtermijnen betekent alleen dat informatie over deze constructies een half jaar later wordt ontvangen, maar niet dat er minder informatie binnenkomt’, waarschuwt Vijlbrief.