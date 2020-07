‘Weeffouten in tweede steunronde, wijzig NOW en TVL’

Er komen steeds meer weeffouten boven water in het tweede economische noodpakket die dringend reparatie vergen. Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer. Ze roepen de Kamer op zich hard te maken voor alle ondernemers die nu ten onrechte nog buiten de boot van de steunmaatregelen vallen.

Ondernemerspraktijk

In de brief schetsen Hans de Boer (VNO-NCW) en Jacco Vonhof (MKB-Nederland) vier punten waar aanpassing van de TVL en NOW-regelingen nodig is en die uit de praktijk van ondernemers naar voren zijn gekomen de afgelopen periode. Zo moeten sectoren en bedrijven die net zo goed geraakt worden door de overheidsmaatregelen alsnog toegang krijgen tot de TVL, vinden beide ondernemersorganisaties.

Verkeerde SBI-code

Nog steeds zijn er bedrijven die dicht zijn of nauwelijks omzet maken omdat de ze ‘verkeerde’ SBI-code hebben, zoals specifieke transportbedrijven, toeleveranciers aan de evenementensector, ballonvaarders maar ook binnenvaartschippers. In de brief staat een groot aantal voorbeelden van bedrijven en sectoren waarvoor dit geldt. Voor grotere kapitaalintensieve familiebedrijven vragen de ondernemersvoorzitters om een aanpassing van de TVL. De ondernemersorganisaties pleiten verder voor enkele wijzigingen in de NOW 2.0 waardoor seizoenbedrijven beter geholpen zijn.

Onrechtvaardig

‘Als sectoren hard getroffen worden door overheidsmaatregelen, is het simpelweg onrechtvaardig om ze geen recht op de vaste lasten vergoeding (TVL) te geven. Belangrijker is dat de TVL voor deze bedrijven een verschil kan maken tussen faillissement en overleven. Dat heeft vaak ook een sterke doorwerking in de keten’, aldus De Boer en Vonhof die onder meer het voorbeeld geven van bedrijven die tijdelijke sanitaire en watervoorzieningen op evenementen aanleggen. ‘Als die omvallen, komen alle evenementen en festivals in de buitenlucht in de problemen.’

Noodzakelijke reparatie

Reparatie van de TVL kan volgens De Boer en Vonhof door het uitbreiden van de lijst met SBI-codes. Of het vormen van een generiek luik, waar ondernemers die een andere SBI-code hebben zich wel kunnen melden wanneer ze door Corona 30 procent of meer omzetverlies hebben. De essentie zou moeten zijn dat ondernemers die sterk omzetverlies hebben door de crisis in gelijke mate gecompenseerd worden.

Bron: MKB-Nederland