AFM: crowdfundingplatform houdt in lastige omstandigheden stand

Covid-19 heeft zijn weerslag op de crowdfundingsector, maar toch overziet de sector vooralsnog de problemen. Wel moet de sector maatregelen treffen om de gevolgen van een eventuele tweede uitbraak op te vangen. Dat meldt de AFM op basis van een enquête die de toezichthouder heeft gehouden onder de crowdfundingplatformen die onder haar toezicht staan.

Soepele opstelling

Ondanks de crisisperiode lijken de meeste projecten doorgang te kunnen vinden, constateert de AFM. Daarbij helpt in veel gevallen de soepele opstelling van de investeerder, onder andere door uitstel van aflossing en rentebetalingen te verlenen. De crowdfundingplatformen zelf hebben het ook zwaar te verduren gehad. Zeven platformen maakten aanspraak op de NOW-regeling. Ondertussen herstelt de aanwas van nieuwe projecten en de investeringsbereidheid ten opzichte van de eerste maanden van de Covid-19-uitbraak, constateert de AFM.

Omzetdaling

Het goede nieuws voor de projecten is indirect ook goed nieuws voor de platformen zelf. Toch lijken die platformen niet gevrijwaard van problemen, meldt de toezichthouder. Bijna de helft van de platformen geeft aan een (flinke) omzetdaling te verwachten. Opvallend is volgens de AFM ook de creativiteit van de platformen, waarbij er kansen worden gezien in extra liquiditeitsverschaffing of in sectoren die nauwelijks getroffen zijn.

Aandacht nodig voor continuïteitsmanagement

De meeste platformen geven aan dat de impact van een mogelijke tweede Covid-19-golf steviger zal zijn. Deze zal mogelijk ook invloed hebben op de financiële gezondheid van platformen zelf, naast op de lopende projecten, op de aanwas van nieuwe projecten en op de investeringsbereidheid. De AFM adviseert om procedures omtrent het continuïteitsmanagement aan te scherpen en aan te passen aan de nieuwe situatie, zodat men beter is voorbereid op een dergelijke crisis.

Bron: AFM