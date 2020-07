Miljoenenfraude door ambtenaar gemeente Den Haag

Een ambtenaar van de gemeente Den Haag is ontslagen nadat uitkwam dat hij voor ruim twee miljoen euro heeft gefraudeerd. Nadat de fraude op het stadhuis was opgemerkt is er aangifte gedaan bij de Rijksrecherche en is de ambtenaar op staande voet ontslagen. De rechter heeft met het ontslag ingestemd.

De Haagse gemeenteraad is al in maart op de hoogte gesteld, maar de gemeente treedt nu voor het eerst hierover naar buiten, meldt Omroep West. Verdere details over de fraudezaak worden op dit moment niet bekendgemaakt in het belang van het onderzoek, dat waarschijnlijk nog maanden vergt.

De gemeente Den Haag probeert de schade als gevolg van de fraude zoveel mogelijk te verhalen op de ambtenaar. Er is al beslag gelegd op bezittingen.

Bron: NOS/Omroep West