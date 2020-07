Meerderheid Tweede Kamer ziet nieuw pensioenstelsel zitten

De Tweede Kamer staat in principe in meerderheid achter de vernieuwing van het pensioenstelsel die de sociale partners en het kabinet onlangs overeen zijn gekomen. Wel zijn er nog veel vragen over de precieze uitwerking van het systeem dat vanaf 2022 ingevoerd moet worden, zoals of de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel voor een groep werknemers geen veel slechtere oudedagvoorziening oplevert. Dat bleek dinsdagavond tijdens een ingelast debat over het onderwerp. De Tweede Kamer is eigenlijk al met zomerreces.

Steun oppositiepartijen

Naast de vier coalitiepartijen steunen ook oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SGP het voorstel van minister Koolmees, bleek dinsdag. De SP, PVV, 50Plus en het Kamerlid Krol zijn en blijven tegen het nieuwe pensioenstelsel. Het pensioen dat alle werknemers straks naast hun AOW verplicht opbouwen zal in het nieuwe stelsel meebewegen met de beurzen.

Nog veel onduidelijk

Ook dinsdag bleek weer dat het akkoord nog veel losse eindjes kent. De procedures waarmee deelnemers bezwaar kunnen maken als hun pensioenfonds wil overstappen op het nieuwe pensioenstelsel zijn bijvoorbeeld nog niet duidelijk. En ook de compensatie voor werknemers die er door de overstap in pensioen op achteruit gaan is niet uitgewerkt. CDA’er Pieter Omtzigt wil na de zomer twee hoorzittingen om deskundigen te horen over de effecten van het nieuwe pensioenstelsel, zoals het zogenoemde ‘invaren’ van pensioenfondsen. Omtzigt wil weten wat er met zo’n fonds gebeurt bij de overstap van het oude naar het nieuw systeem.

Nog veel nieuwe wetgeving

Minister Koolmees zegt begrip te hebben voor alle vragen van de Kamer over de precieze gevolgen van de hervorming. “Er komt nog heel veel wetgeving. We gaan dit in grote en kleine stappen invoeren.” In aanloop daar naartoe wil Koolmees niet vooruitlopen op mogelijke verlagingen van de pensioenen.

Bron: NOS/FD