Bijklussende corrupte belastingambtenaar moet zes maanden brommen

Een belastingambtenaar die tussen begin 2014 en eind 2016 bijkluste bij een belastingadviesbureau én zich liet omkopen, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan twee voorwaardelijk.

Hem werd ten laste gelegd dat hij vertrouwelijke documenten van de Belastingdienst had gebruikt voor zijn werkzaamheden bij het bedrijf Belasthink. Die informatie was gevonden op kantoor en bij hem thuis. ‘Aangezien de informatie uit de systemen van de Belastingdienst vertrouwelijk is, heeft hij hiermee zijn ambtelijke geheimhoudingsplicht geschonden’, oordeelt de rechtbank Rotterdam.

Informatie betrof klanten

Het verweer van de man dat hij die documenten alleen voor zijn rol als medewerker van de Belastingdienst heeft gebruikt, wordt weggewuifd. ‘Immers, het is wel zeer opvallend dat de gevonden informatie betrekking had op klanten van Belasthink/de verdachte.’ Voor die twee personen had hij aangiften inkomstenbelasting gedaan. Dat hij informatie heeft opgezocht en met derden heeft gedeeld, had de ambtenaar annex adviseur al bekend.

Lagere aanslag in ruil voor 500 euro

Daarnaast wordt de man veroordeeld voor omkoping, oordeelt de rechter. Hij heeft € 500 aangenomen om een bezwaarschrift te behandelen en de belastingaanslag te verlagen. ‘Met zijn handelen heeft de verdachte de integriteit van ambtenaren geschaad. Het maatschappelijk belang van onkreukbare ambtenaren is immers groot. Tegen ambtenaren die dat vertrouwen schaden, moet dan ook passend strafrechtelijk worden opgetreden.’

Geen beroepsverbod

De man krijgt geen beroepsverbod als belastingadviseur, zoals de officier van justitie had gevraagd. ‘De verdachte is inmiddels ontslagen bij de Belastingdienst en heeft geen vrijelijke toegang meer tot de systemen van de Belastingdienst om de daaruit voortvloeiende informatie aan te wenden voor zijn huidige werkzaamheden als belastingadviseur. Bovendien zijn de feiten al weer van geruime tijd geleden en ook dat maakt een beroepsverbod niet langer passend.’

Uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2020:6162