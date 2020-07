Aanvraagtermijn TOFA afgesloten, de cijfers op een rij

Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door corona konden de afgelopen 5 weken een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Ruim zeventig procent van de goedgekeurde aanvragen gaat naar werknemers tussen de 18 en 27 jaar, meldt uitkeringsinstantie UWV. Veel van die werknemers werken via uitzendbedrijven of in de horeca.

Ruim 23.000 aanvragen

Tot en met 26 juli was het mogelijk om een aanvraag in te dienen. In totaal heeft UWV ruim 23.000 aanvragen voor de TOFA-regeling ontvangen. Een groot deel van de mensen die recht heeft op de regeling heeft de tegemoetkoming van 1650 euro bruto al op hun rekening staan, meldt UWV. De aanvragen die afgelopen week zijn gedaan moeten nog worden uitbetaald.

Veel afwijzingen

Ruim de helft van de aanvragen is afgewezen omdat niet werd voldaan aan de voorwaarden. Zo was bij 12,5 procent van de afgewezen aanvragen geen sprake van een minimaal inkomstenverlies van 50 procent. Ruim 56 procent van de afgewezen aanvragen komt doordat mensen te weinig salaris hebben ontvangen in februari of te veel in april. Daarbij week het loon van 98% van de afgewezen aanvragers meer dan 5% af van de wettelijke inkomensgrenzen van minimaal 400 euro in februari en maximaal 550 euro in april.