Hoeveel ondernemers vroegen tot nu toe TVL aan?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft een update over het gebruik van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De regeling is sinds 30 juni opengesteld. Sinds die tijd heeft de RVO ruim 21.800 aanvragen van ondernemers ontvangen. Hiervan zijn er inmiddels al ruim 16.800 aanvragen (€ 220 miljoen) toegekend. De subsidie is een tegemoetkoming van maximaal 50% van de vaste lasten voor de periode juni tot en met september.

Uitbreiding regeling

Sinds de invoering van de noodpakketten worden steeds indien nodig aanpassingen en toevoegingen doorgevoerd. Zo ook nu bij de TVL. Op basis van recente informatie heeft de staatssecretaris besloten dat de TVL-regeling wordt uitgebreid met de luchtballonvaarders. Houd voor meer informatie de website van de RVO in de gaten.

Hulp bij aanvragen TVL

De RVO helpt ondernemers met hun vragen over de TVL. Zij kunnen telefonisch contact met opnemen met de uitvoerder van de regeling, een e-mail sturen of gebruikmaken van de livechat. Een team klantmedewerkers staat op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur klaar. Zij geven zo nodig extra uitleg en ondersteunen ondernemers bij hun aanvraag.

Aanvragen kan tot en met 30 oktober

Ondernemers die aan de voorwaarden voldoen kunnen tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur een aanvraag indienen.