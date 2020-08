Coronaregels blijven, horecabranche vreest voor toekomst

Er komt geen versoepeling van de coronaregels in de horeca. Belangenvereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) was naar de rechter gestapt om dat af te dwingen, maar die ging niet mee in de eis. De uitleg volgt op 11 september.

Meten met twee maten

De voorzieningenrechter deed vrijdag uitspraak in kort geding, nadat de zaak op 23 juli werd aangehouden. Dat gebeurde omdat de partijen eerst nog in gesprek moesten met elkaar, maar dat liep op niets uit. KHN eiste een versoepeling van de coronamaatregelen in de horeca. Volgens de organisatie meet het kabinet met twee maten door mensen uit verschillende huishoudens bijvoorbeeld naast elkaar te laten zitten in het openbaar vervoer en in de auto, maar niet aan een tafeltje. Ook wenst de horeca dat, als de regels niet veranderen, de staat nader onderzoek doet en met aanvullende financiële steunmaatregelen voor de branche komt.

Nood is hoog

KHN laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn in het vonnis. Er is begrip voor de maatregelen, maar ‘de nood in de sector is hoog’, zegt de branchevereniging en de regels staan niet in verhouding tot de schade die wordt aangericht. Er is ook geen perspectief voor de ondernemers: niemand weet waar het eindigt, aldus KHN. Afgelopen week zagen horecaondernemers zich geconfronteerd met een aanscherping van de maatregelen. Reserveren is weer verplicht en gasten worden voortaan om hun contactgegevens gevraagd. Volgens KHN wordt het de ondernemers bijna onmogelijk gemaakt een rendabel bedrijf te runnen, als de terrassen straks niet meer vol zitten wordt dat alleen maar erger.