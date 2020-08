Jarenlange celstraffen voor grootschalige BTW-fraude met tweedehands auto’s 

Een 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen wegens onder andere omvangrijke BTW-fraude en witwassen. De mannen misleidden met hun criminele organisatie bewust de fiscus waardoor zij miljoenen euro’s winst maakten. De man uit Hoogeveen is veroordeeld tot 59 maanden cel. De andere handelaar tot een gevangenisstraf van 47 maanden.

Het autobedrijf waar de mannen leiding aan gaven kocht auto’s van Nederlandse leasemaatschappijen op om deze vervolgens door te verkopen. Het Hoogeveense autobedrijf verkocht voor miljoenen aan auto’s aan tientallen zogenaamde autobedrijven in voornamelijk West-Europa. In werkelijkheid waren deze bedrijven slechts katvangers en werden de auto’s in en rond Berlijn afgeleverd, om daarna doorverkocht te worden zonder dat er BTW werd afgedragen.

Dubbele bedrijfsadministratie

Om de BTW-fraude te kunnen uitvoeren voerden de verdachten volgens justitie een dubbele bedrijfsadministratie, waarbij de werkelijke kopers buiten beeld werden gehouden en voor wat betreft de meldplicht in het kader van de Wwft de namen en gegevens van de katvangersbedrijven werden doorgegeven. Binnen de bedrijven van de handelaren was met het oog daarop sprake van een intensieve onderlinge samenwerking met slechts als doel zichzelf (en anderen) financieel te verrijken. De handelwijze met het oog op de BTW-fraude toonde volgens justitie als een geoliede machine.

Niet te goeder trouw

De rechter acht bewezen dat de handelaren afwisten van deze frauduleuze praktijken en een actieve rol hadden in de organisatie. Dat de mannen zeggen altijd te goeder trouw te hebben gehandeld gelooft de rechtbank niet. Uit diverse mail en WhatsApp gesprekken blijkt dat de mannen onderling spraken over de katvangbedrijven. In werkelijk was er een beperkt aantal kopers die de tientallen katvangbedrijven aanstuurden en vervolgens lieten ‘ploffen’. Ook blijkt na het uitlezen van de camerabeelden van het Hoogeveense autobedrijf dat de mannen afwisten van de constructie en het opzettelijk omzeilen van de BTW-afdracht. Zij hadden daar zelf een actieve rol in. Zo was het bedrijf in het bezit van zogenoemde BTW-stempels van de katvangbedrijven. Deze stempels werden in het bedrijf in Hoogeveen op vrachtbrieven gezet, terwijl deze stempels pas bij aflevering door het kopende bedrijf gezet moeten worden. Ook zijn de mannen door de belastingdienst gewaarschuwd dat zij zaken deden met vermoedelijke katvangers.

Witwassen

Dankzij de BTW-fraude met tweedehands auto’s door schijnbaar intracommunautaire leveringen tegen uitsluitend contante betalingen zijn ook op zeer omvangrijke schaal en structureel contante geldbedragen witgewassen, met als doel het veiligstellen van uit misdrijf afkomstige opbrengsten. In de zaak is de fiscale schade op grofweg 15 miljoen euro berekend.

Boete en ontnemingszaak

Naast de twee leidinggevenden van het bedrijf is ook het bedrijf veroordeeld. Het bedrijf moet een boete van 500.000,- euro betalen. Daarnaast zal er nog een ontnemingszaak komen. In die procedure zal het Openbaar Ministerie proberen het financieel voordeel te verhalen. Ook twee medewerkers van het bedrijf zullen zich nog moeten verantwoorden voor de rechter voor betrokkenheid bij de criminele organisatie.

Bron: rechtspraak.nl