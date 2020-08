Friesland geeft subsidie voor stagiairs

Met financiële steun wil de provincie Friesland bedrijven verleiden dit najaar stagiairs aan te nemen. Vanaf september kunnen bedrijven 1500 euro krijgen.

Groot tekort

In Friesland is een groot tekort aan stageplekken. Alleen al in het mbo zoeken nog zeker 750 studenten de komende maanden een stageplek om praktijkervaring op te doen. Bedrijven zijn terughoudend in het aannemen van stagiairs. Ze hebben geen geld of begeleiding voor een stagiair, zijn bezig om de crisis te overleven of bedrijven kunnen geen veilige stageplaats bieden. Om bedrijven en ondernemers over de streep te trekken toch te investeren in stagiairs, kunnen zij vanaf volgende maand tot 1500 euro subsidie aanvragen. In totaal stelt de provincie 300.000 euro beschikbaar.

200 tot 300 stagiairs

Vooral in de horeca, juridische dienstverlening, welzijnssector, catering, banken en de evenementenbranche is een groot tekort aan stageplekken, zegt Alice Muller, lid van het college van bestuur van ROC Friese Poort in de Leeuwarder Courant. Volgens haar helpt de provinciale subsidie bedrijven om overstag te gaan en in deze onzekere tijd stagiairs aan te nemen. ‘Deze regeling komt op het juiste moment. We moeten vakmensen blijven opleiden in de provincie. Daar hebben we het hele mkb bij nodig.’ De subsidieregeling kan tussen de 200 en 300 stagiairs helpen. Mocht de regeling een succes worden, dan is er eventueel meer geld, belooft de verantwoordelijke gedeputeerde. De regeling geldt niet voor overheden.

Regeling voor omscholing

Naast de stageregeling komt de provincie ook met een subsidieregeling voor het scholen van werknemers. De provincie betaalt tot 4.000 euro mee aan opleidingen en cursussen om werknemers te helpen zich om te scholen. Het gaat daarbij niet alleen om het zoeken van werk binnen de branche, ‘maar sectoroverstijgend’, aldus gedeputeerde De Rouwe. Ook voor deze regeling maakt de provincie 300.000 euro vrij. Ook zzp’ers kunnen aanspraak maken op de regeling. Het geld komt uit de coronapot van de provincie. Gedeputeerde Staten heeft 5 miljoen euro vrijgemaakt om het leed van ondernemers, werkgevers en werknemers ietwat te verzachten. Van dat bedrag zijn nu regelingen ter waarde van 1,7 miljoen euro opengesteld. Het provinciebestuur heeft nog 15 miljoen euro achter de hand.

