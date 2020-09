Kamervragen over terugbetalen NOW-steun

CDA-Kamerlid Hilde Palland heeft aan minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vragen gesteld over de verwachting van PwC en Grant Thornton dat veel bedrijven NOW-noodsteun moeten gaan terugbetalen. Ze wil onder meer weten of eventuele foutieve aanvragen nog hersteld kunnen worden.

PwC en Grant Thornton spraken afgelopen week de verwachting uit dat bedrijven veel noodsteun moeten terugbetalen, onder meer omdat de regels ten aanzien van dochterondernemingen onbewust vaak zijn overtreden. De eerste NOW-steunregeling bood een loonkostenvergoeding voor bedrijven die minimaal 20% omzetverlies hadden geleden. Werkmaatschappijen konden ook afzonderlijk subsidie krijgen, maar daar golden wel voorwaarden voor.

Hoe dat werkte, was niet voor iedereen duidelijk. Bedrijven dienden daardoor onjuiste aanvragen in, waardoor het UWV straks bij de definitieve vaststelling de subsidie weer gaat invorderen, ook al het bedrijf er wel recht op had, vrezen de accountantsbedrijven.

Aantallen in beeld

Palland wil van Koolmees weten of hij de zorgen van PwC en Grant Thornon deelt. ‘Is in beeld bij hoeveel aanvragen voor een subsidie uit de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) voor concernonderdelen de aanvraag mogelijk onder een verkeerd artikel is aangevraagd als gevolg van het later toegevoegde artikel in de regeling? Indien niet, kunt u dit (laten) nagaan?’

Herstelmogelijkheden

Ze wil ook weten wat de consequentie is als blijkt dat bedrijven bij het aanvragen van een NOW-subsidie voor afzonderlijke concernonderdelen onbewust een fout hebben gemaakt door de aanvraag voor het voorschot onder een verkeerd artikel aan te vragen. ‘Is hierbij in alle gevallen terugbetaling de consequentie?’ Palland vraagt zich af of er mogelijkheden zijn om foutieve aanvragen te herstellen.